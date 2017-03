Fransk familie har vært savnet i to uker – politiet kaster mistanke mot sønnen

Det har gått fjorten dager siden den franske familien Troadec sist ble sett. Nå har politiet funnet flere spor i forsvinningssaken.

Ekteparet Pascal og Brigitte Troadec, som begge er 49 år, og deres sønn Sebastien (21) og datter Charlotte (18) har vært savnet fra familiens hus i den franske småbyen Orvault utenfor Nantes siden 16. februar.

Da det franske politiet sendte ut bilder av den savnede familien til pressen 24. februar, utpekte de sønnen Sebastien som mistenkt, skriver nyhetsbyrået AP.

«De første bevisene som er samlet inn kan peke etterforskningen mot sønnen Sebastien, som er mistenkt for å ha satt i verk en makaber plan for å gjøre slutt på sin familie og muligens seg selv», skriver politiet i etterlysningen av de fire familiemedlemmene.

Det var morens søster som varslet politiet om familiens forsvinning.

Politiet fant blodflekker som tilhører foreldrene og sønnen i familiens hus. Blodflekkene ble funnet på sønnens mobiltelefon, morens klokke og under trappen i huset, og ifølge politiet virket det som om noen hadde forsøkt å vaske vekk blodet, skriver BBC.

Politiet innledet da etterforskning med mistenke om drap, bortføring og frihetsberøvelse.

Inne i huset var det ikke sengetøy på sengene, og våte klær ble funnet i vaskemaskinen. I kjøleskapet var det mat som var i ferd med å gå ut på dato.

– Det er som om livet i huset har blitt frosset i tiden, sier statsadvokat Pierre Sennes til BBC.

Politiet opplyser at det ikke har vært noen aktivitet på familiemedlemmenes bankkontoer eller mobiltelefoner siden forsvinningen for to uker siden. Det var sønnens mobil som ble slått av sist, ifølge politiet.

ETTERFORSKNING: Inne i huset til Troadec-familien ble det funnet blodspor fra foreldrene og sønnen. Foto: Laetitia Notarianni , AP

Fant datterens klær og sønnens bil

Onsdag fant politiet nye spor i forsvinningssaken. Datterens id-kort og bukser ble funnet av en jogger 300 kilometer fra familiens i hjem, i nærheten av den franske byen Brest, skriver nyhetsbyrået AFP.

Politiet gjennomsøkte området med både hunder og helikopter, og dykkere har gjennomsøkt et tjern.

Ifølge AFP kommer ekteparet Troadec opprinnelig fra området rundt den nordvestlige byen Brest.

Da politiet startet etterforskningen, ble to av familiens biler ble funnet parkert foran huset, men sønnens bil manglet. Torsdag ble sønnens bil funnet forlatt i byen Saint-Nazaire, som ligger omtrent 60 kilometer fra familiens hus utenfor Orvault.

Bilen ble funnet på en parkeringsplass til en kirke, og politiet vet ikke hvor lenge den har stått parkert der, skriver den franske avisen Le Monde. Politiet skal nå gjennomføre tekniske undersøkelser og se om det finnes blod i bilen.

FLERE SPOR: Torsdag ble sønnens bil funnet parkert utenfor en kirke i Saint-Nazaire. Krimteknikere er nå i gang med å undersøke bilen. Foto: Jean-sebastien Evrard , AFP/NTB scanpix

Dømt for drapstrusler

Sønnen ble i 2013 dømt til samfunnsstraff for å ha kommet med drapstrusler på sin egen blogg da han var mindreårig, opplyser politiadvokaten Sennes til BBC.

På det tidspunktet var han elev ved en videregående skole i småbyen Orvault, skriver Le Monde.