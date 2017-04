Fire varetektsfengslet på Kypros etter kidnapping av norsk jente (3)

NIKOSIA/OSLO (VG) En domstol på Kypros har besluttet varetektsfengsling i tre dager av fire pågrepne personer etter bortføringen av en norsk jente (3) i går.

Litt over klokken 12.00 startet rettsmøtet på Kypros. VG er på plass i retten, hvor de fire ble fremstilt for fengsling. En syriske mann blant de pågrepne fikk tiltalen oversatt til arabisk.



Aktoratet ba om åtte dagers varetekt, mens de kan gjøre vitneavhør, og tekniske undersøkelser av det som knytter de pågrepne til saken: nemlig en bil av merket Range Rover, som politiet mener er bilen som ble brukt til å bortføre jenta. Denne bilen kan knyttes til en av de pågrepne.

Politiet leter nå i buffersonen mellom den greske siden av Kypros og det tyrkiskokkuperte området, for å kunne utelukke om en lignende bil kan være der.

Forsvarer til de pågrepne fortalte at de ikke motsatte seg vartekt, men dommeren besluttet kun tre dagers varektekt.

– Tiltalen er basert på ren mistanke. Vi godtok at de ble satt i varetekt i tre dager, kun for å sjekke ut beviser. Fra forsvarets side er det bedre at de sitter i varetekt så man får sjekket dem ut av saken. De fire pågrepne sier til meg at de ikke har noe med saken å gjøre, og at de har alibi. Det eneste som knytter dem til saken, er at en av dem har en sort Range Rover som skal ligne på en bil vitner har sett ved kidnappingen, sier advokat Andreas Stichiou til VG.

Meldt savnet og etterlyst

– Fire personer ble arrestert i går kveld. Vi fikk informasjon om at de kunne være knyttet til kidnappingen, men jeg kan ikke si noe mer om hvordan, sa Yiannos Petridis, pressekontakt i politiet på Kypros, til VG i dag tidlig.

Morens advokat til VG: Tror far og datter fortsatt er på Kypros

De fire pågrepne personene er tre kyprioter og en syrer. Ifølge en pressemelding er de 47, 44, 39 og 33 år gamle og alle bosatt i Nicosia. Det er syreren som er 33 år.

Ifølge lokale medier nekter de pågrepne befatning med bortføringen. Deres bopeler blir nå ransaket. In-cyprus.com skriver at mennene er siktet for sammen med andre å ha planlagt en kriminell handling, bortføring av en mindreårig, bortføring og overfall.

Meldt savnet og etterlyst

Den tre år gamle jenta med norsk far og kypriotisk mor er nå meldt savnet gjennom Interpol, mens faren er etterlyst.

– Vi har hatt kontakt med politiet på Kypros siden i går morges. Vi bistår dem med den informasjonen de måtte trenge, men akkurat hvilke etterforskningsskritt som iverksettes, er vi varsomme med å omtale. Det styres derfra, sier Ida Dahl Nilsen, pressesjef i Kripos.

Barnefaren har tapt kampen om foreldreretten i Norge siden domstolen mener datteren er sterkere knyttet til Kypros enn Norge. Domstolen har derfor konkludert med at faren må kjempe om omsorgen for datteren i det kypriotiske rettssystemet, hvor barnemoren har fått full rett til å ha datteren hos seg.

KYPROS: Politihuset i Nikosia på Kypros i fjor da tre nordmenn ble pågrepet av kypriotisk politi, mistenkt for å planlegge å kidnappe den samme jenta. Foto: Harald Henden , VG

Ikke funnet jenta



De fire vil bli avhørt i løpet av dagen, ifølge politiet. Det ble utstedt en arrestordre på faren i går, men han er ikke blant de arresterte.

– Vi vet ikke noe mer om hvor jenta eller faren er, eller om de er sammen, sier Petridis.

VG har fredag morgen også vært i kontakt med Laris Vrahimis, morens advokat på Kypros.

– Dette viser at det er en utvikling i saken. Politiet gjør alt de kan for å finne jenta, men så lenge hun og faren ikke er funnet, så er det fotsatt vår hovedbekymring, sier Vrahimis.

Bakgrunn: Barn og mor i skjul etter kidnappingsfrykt

– Moren bekymret og lei seg



Vrahimis forteller til VG at moren ikke ønsker å snakke med pressen om saken, men at hun håper arrestasjonene vil lede til at datteren blir funnet.

– Hun er svært bekymret og lei seg, naturligvis, men hennes holdning er at dette skal løse seg. Hun har på ingen måte kollapset, sier advokaten.

Politiet i de tyrkiske områdene sjekker nå om faren kan ha leid en bolig på nordsiden av Kypros.

Tre punkter



Da VG snakket med advokaten i går, formidlet han at politiet trodde far og datter fortsatt var på øya på grunn av:

** Myndighetene ved sjekkpunktene mellom Kypros og tyrkiskokkupert Nord-Kypros ble raskt varslet om saken og iverksatte kontroller.

** Politiet på Nord-Kypros har også etterlyst faren og er sikre på at han ikke har passert ved flyplassen der eller ved de største havnene.

** Tyrkia har fulgt opp en etterlysning fra tyrkisk-kypriotisk politi, og både tyrkisk militære, som patruljerer farvannet nord på øya, og den tyrkiske kystvakten, mener de heller ikke har dratt ut i en småbåt.

MORENS ADVOKAT: Laris Vrahimis advokat for moren til en norsk jente (3) som er blitt bortført i Nicosia på Kypros. Foto: JØRGEN BRAASTAD , VG

– Gjenforent



Politiet opplyste overfor VG i går at treåringen ble kidnappet fra barnehagen sin i byen Nikosia cirka 07.45 norsk tid.

– Klienten min har opplyst at han er gjenforent med sin datter og at de har det bra. Utover det kan jeg ikke kommentere saken, sa Morten Engesbak, advokaten til faren, til VG.

1. februar i fjor ble tre nordmenn, deriblant den kjente eks-torpedoen Espen Lee, pågrepet av kypriotisk politi, mistenkt for å ha planlagt å kidnappe den samme jenta som ble bortført torsdag, på oppdrag fra barnefaren i Norge.

Saken ble henlagt.



Espen Lee sa i går via sin sønn Robert Lee at han ikke har noen befatning med den pågående kidnappingssaken og at han er i Norge.