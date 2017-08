Drapsdømt sykepleier mistenkes for drap på ytterligere 84 pasienter

En tysk sykepleier er mistenkt for å ha tatt livet av minst 84 pasienter, ifølge politiet.

Pasientene skal ha fått dødelige doser hjertemedisin av sykepleieren, skriver ABC nyheter.

Niels Högel (40) ble i 2015 dømt til livstid i fengsel for drap på to pasienter ved sykehuset Delmenhorst der han jobbet. Men han har lenge vært mistenkt for å ha drept flere pasienter - ifjor mente aktor at det kan være snakk om minst 43 drap.

Myndighetene har nå etterforsket flere hundre dødsfall ved å grave opp igjen pasienter i Delmenhorst og i nærheten av Oldenburg.

Politisjef i Oldenburg, Johann Kuehme, sier nå at de har funnet bevis som tyder på at sykepleieren står bak minst 84 andre drap.

Kuehme sier at antall drepte er trolig høyere fordi flere pasienter ble kremert, noe som gjør det umulig å bevise drapene.

– 84 drap gjør oss målløse, sier Kuehme, og lgger til:

– Og som om ikke dette er nok, så må vi innse at dimensjonen av drapene han har gjennfomført er trolig mange ganger værre, sier han, ifølge The Washington Post.

Problemet er også at sakene går veldig mange år tilbake i tid og folk kan ha vanskeligheter med å huske alt, forklarer Kuehme.

Drapene skal ha skjedd mellom 2003 og 2005.

Sykepleieren omtales nå som den verste massemorderen i landets moderne historie.