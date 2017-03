Casey Anthony ble frikjent for drapet på datteren (2): Snakker for første gang

Ni år etter datterens mystiske dødsfall, er Casey Anthony (30) klar over at hun fortsatt har drapsmistanken hengende over seg.

For aller første gang siden 2008, har Anthony snakket med pressen. I et intervju med AP holder hun fast ved at hun fortsatt ikke vet hva som skjedde de siste timene datteren hennes var i live.

– Cayley ville vært 12 år nå. Og hun ville vært en villstyring, sier 30-åringen i det som skal være den første av en rekke eksklusive samtaler med nyhetsbyrået.

– Jeg liker å tenke på at hun ville spilt rock og drevet med idrett.

Saken vakte enorm oppsikt verden over i 2008, da den da 23 år gamle Casey Anthony ble tiltalt for drapet på sin egen datter.

Ifølge aktor skal Casey Anthony ha kjørt rundt med barneliket i bagasjerommet i flere dager før hun til slutt dumpet det i et skogområde nær Anthony-familiens hjem i Florida.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

RETTSSAKEN: Dette bildet av Casey Anthony i 2011 ble gjengitt av presse over hele verden. Foto: AP

Lille Caylee var blitt meldt savnet av mormoren sin i juni, etter at hun ikke hadde sett barnebarnet på over en måned. Samtidig fortalte hun politiet at hun hadde kjent det hun mente var liklukt i datterens bil.

I desember samme år ble det funnet levninger etter den lille jenta nedgravd i nærheten av besteforeldrenes bolig, og politiet konkluderte med drap.

– Med bakgrunn på det som ble presentert i media – en historie om en kvinne som ikke kunne gjøre rede for en måned, hvor datteren hennes var savnet, og hvor forsvaret dreide seg om et drukningsuhell uten et eneste øyenvitne, forstår jeg hvordan folk tenker om meg. Jeg har forståelse for at mennesker har den oppfatningen de har, sier Anthony i dag.

– Selv i dag er jeg ikke sikker på hva som skjedde, sier hun.

Under rettssaken i 2011 erklærte Anthony seg ikke skyldig på de sju tiltalepunktene. Hun gråt av lettelse da hun ble frifunnet på det mest alvorlige tiltalepunktet, overlagt drap.

FØRSTE RETTSMØTE: Casey Anthony tørker tårene under en høring i en domstol i Orlandoi 2008. Foto: AP

Anthonys forsvarer hevdet i retten at toåringens død skyldtes en ulykke som hadde ballet på seg og kommet ut av kontroll.

– Sover godt



På spørsmål fra AP om hva hun har å si om drukningsteorien til forsvarsadvokatene, sier Anthony:

– Alle har sine egne ideer, jeg vet ikke. Jeg kan ikke si hverken det ene eller det andre. Siste gang jeg så min datter, trodde jeg at hun var i live og at alt var bra.

Hun forklarer at hun nekter å la ryktet hun har fått knekke henne:

– Jeg bryr meg ikke en døyt om hva folk tenker om meg. Det kommer jeg aldri til å gjøre. Jeg har det bra med meg selv og sover godt om natten.

Artikkelen fortsetter under bildet.

FUNNSTEDET: Etterforsker John Allen peker mot stedet der levningene av toåringen (innfelt) ble funnet. Foto: AP

Anthony tilbrakte tre år bak murene før hun ble frikjent for drapet. Det ble aldri bevist at Anthony drepte sin egen datter. Etterforskerne, som konkluderte med kvelning, klarte aldri å få DNA-treff på tapen de forklarte var limt over den lille jentas munn.

Både aktoratet og forsvaret var enige om at Anthony løy til venner og familie om hvor datteren befant seg mellom 16. juni og 15. juli, da hennes mor kontaktet den lokale sheriffens kontor.

Hun ble dømt til fire års fengsel for å ha gitt falsk informasjon til politiet – ble dermed sittende ytterligere ett år i fengsel etter varetekten.

Anthonys forklaring under rettssaken gikk ut på at datteren hadde blitt kidnappet av en barnevakt, noe som førte til en landsomfattende leteaksjon etter toåringen. Dette innrømmet hun senere var løgn.

Rettssaken ble TV-serie i 2013, med Rob Lowe i rollen som aktor.