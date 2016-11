Britisk domstol: Homodrapsmann skal dø i fengsel

En 41 år gammel britisk kokk er dømt til å tilbringe resten av livet i fengsel for å ha drept fire menn som han møtte via en dating-app for homofile.

Stephen Port fra Øst-London ble fredag dømt til livstid i fengsel av en domstol i London. Han ble onsdag funnet skyldig i å ha drept fire menn i alderen 21-25 år ved å dope dem ned med det narkotiske stoffet GHB i drinker, voldtatt dem mens de var ubevisst og deretter kvittet seg med likene på en nærliggende kirkegård.

Han er også funnet skyldig i å ha dopet ned og seksuelt forgrepet seg mot sju andre ofre. Ofrene fant han via den populære homodatingappen Grindr.

Ofrenes pårørende jublet og klappet da dommeren sa til Port at 41-åringen aldri kommer til å bli løslatt.

Under rettssaken kom det fram at Port forsøkte å avlede politiets oppmerksomhet ved å kvitte seg med ofrenes mobiltelefoner og ved å legge en falsk selvmordsbeskjed ved ett av likene.

Den britiske spesialenheten for politisaker har startet gransking for å finne ut hvorfor politiet ikke klarte å se sammenheng mellom de fire drapene, og hvorfor de ikke klarte å fange Port raskere.

Drapene fant sted i løpet av en 14-måneders periode. To av ofrene ble funnet av en og samme mann med bare tre ukers mellomrom da han var ute på sin faste runde for å lufte hunden.