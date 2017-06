«Arbogakvinnen» funnet skyldig i drap og drapsforsøk

Västmanlands tingsrätt har funnet Johanna Möller skyldig på samtlige tiltalepunkter.

I august i fjor ble kvinnen og hennes 18 år gamle daværende kjæreste pågrepet i Trondheim for det som i svenske medier har fått «Sommerstuga-drapet». Kvinnens far ble funnet drept i familiens hytte i Arboga og kvinnens mor ble funnet hardt skadd.

Bakgrunn: Kvinne (41) og samboer (18) pågrepet i Trondheim for «Sommerstuga-drapet»

I desember i fjor ble kvinnen også siktet for å injisert ektemannen sin med gift under en ferietur i Egypt i 2015. Det var forsikringsselskapet IF som slo alarm fordi de reagerte på eksmannens livsforsikring, verdt 2,5 millioner kroner. Kort tid senere ble han funnet død i en innsjø like ved familiens hytte. I oktober i fjor ønsket påtalemyndighetene å åpne eksmannens grav.

Aftonbladet skriver onsdag at Tingretten har funnet bevisene mot Johanna Möller (42) overbevisende. De mener hun er skyldig i mordet og mordforsøket på moren og faren. I tillegg mener de hun er skyldig i å forlede noen til å drepe sin ektemann i august 2015.

Fikk du med deg? Etterforskes for å ha sendt kjæresten hemmelige lapper i fengsel

Tingretten mener også at kvinnen er skyldig i forsøk på grovt bedrageri ved bruk av falske dokumenter, grovt bedrageri, dokumentfalsk, bestikkelser og trusler mot tjenestemenn, skriver den svenske avisen.

Kvinnen og 18-åringen blir evaluert av rettspsykiater, og begge vil forbli i varetekt til den er fullført.

Kvinnens 18-årige daværende kjæreste innrømmet i fjor at han hadde drept kvinnens far.