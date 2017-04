Al-Qaida i Jemen til VG: Har gjort avtale med stammeledere om å ikke angripe Vesten

I et intervju forteller al-Qaida på den arabiske halvøy (AQAP) om at de avventer internasjonale operasjoner og hvorfor utenlandske fremmedkrigere ikke er velkomne.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

READ ENGLISH VERSION HERE

VG har denne vinteren og våren gjort nye undersøkelser rundt nordmannen Anders Cameroon Østensvig Dale (38) fra Nesodden som i 2011 reiste til Jemen og sluttet seg til AQAP, hvor han skal ha mottatt bombetrening.

Amerikansk UD og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener at han etter fem år fortsatt er i live. I et intervju med VG gjennom en kryptert meldingstjeneste hevder AQAP imidlertid å ikke kjenne til nordmannen.

Les også: Amerikansk UD mener Dale er i live

Dokumentar: Jihadisten fra Nesodden

I utvekslingen av svar og spørsmål – som har gått gjennom representanter for al-Masra, et magasin knyttet til al-Qaida og AQAP – kommer de også med til nå ukjente opplysninger om gruppens indre aktiviteter og vurderinger.

– Min venn (AQAP-lederen, journ. anm.) fortalte meg at det nå er veldig få utlendinger med AQAP, og at de utgjør kun fem personer de siste fem årene, skriver al-Masra-representanten på vegne av en AQAP-leder.

Al-Masra hevder å operere uavhengig av al-Qaida, men anses av ledende eksperter å være et direkte talerør for gruppen.



KONVERTITT: Anders Cameroon Østensvig Dale, født 1978, konverterte til islam i 2008. I de påfølgende årene gikk han gjennom en radikaliseringsprosess og reiste for siste gang til Jemen i november 2011. Foto: PRIVAT

– Trenger ikke utlendinger på grunn av avtale



AQAP oppgir overfor VG følgende årsaker til dette:

• På grunn av Den islamske statens (IS) forurensede tankegods har utlendinger/ikke-jemenitter glemt al-Qaidas budskap og deres sinn har blitt forurenset. Det medfører at de har sluttet å komme og/eller at de ikke lenger er velkomne.

• Utlendingene går ut i gatene og er vanskelig for AQAP å kontrollere. De blir derfor et mål og av denne grunn er de ikke velkomne.

• For å kunne kontrollere områder i Jemen har AQAP inngått en avtale med lokale stammeledere og religiøse ledere. Avtalen innebærer at de ikke skal gjennomføre internasjonale operasjoner så lenge avtalen står. Implisitt: De har for tiden ikke behov for utlendinger, lik Dale fra Nesodden, som kan reise tilbake til Vesten for å gjennomføre terroraksjoner.

Forsker: Lokale ledere dikterer AQAP



– Dette er svært interessant, sier Elisabeth Kendall, postdoktor på Pembroke College ved Universitetet i Oxford, som har analysert AQAPs kommunikasjon ut over lang tid.

Hun fester lit til at meldingene sendt via al-Masra kommer fra AQAP i Jemen.

– Dette bekrefter mine egne konklusjoner om hvordan AQAP opererer for tiden. De fokuserer tungt på lokale forhold og å bygge lokale allianser. Agendaen om global jihad innlemmes gradvis, men det begynner lokalt. Det som er nytt her, er at denne typen lokal samhandling har nådd et punkt hvor lokale ledere dikterer AQAP, i alle fall med tanke på internasjonale operasjoner, forklarer Kendall.

Hun mener at dette på en uforutsett måte viser at USAs droneangrep faktisk spiller en rolle – liten, vel og merke – i å hindre internasjonal terror.

LEDEREN: Qasim al-Raymi var med å grunnlegge AQAP i 2009, før han i 2015 tok over lederskapet da Osama bin Ladens tidligere sekretær, Nasir al-Wuhaysi, ble drept i et droneangrep. Foto: AQAP

– Holder kruttet tørt



– Lokale stammeledere ønsker åpenbart ikke å vekke USAs vrede, gitt ødeleggelsene dette vil bringe. Dette har da AQAP godtatt. Konklusjonen her blir da at USA burde være langt mer forsiktige når de velger ut mål i Jemen. Om stammelederne opplever at de uansett blir bombet, kan dette lede til at AQAP blir fristilt fra avtalen om å ikke planlegge angrep mot Vesten. AQAP holder simpelthen kruttet tørt, sier Kendall.

USA har derimot bombet mer enn noen gang siden presidentskiftet i januar. Mens det høyeste antall luftangrep mot mål i Jemen var 41, i 2009, har USA så langt i år gjennomført mer enn 74 hittil i år, ifølge The Long War Journal.

I tillegg gjennomførte de den fatale bakkeoperasjonen med Navy SEALs 29. januar, hvor en rekke barn døde, som også viste de kompliserte forholdene mellom AQAP og lokale stammer.

AQAP ser uansett ikke ut til å la være å støtte internasjonal terror. Kort tid etter at Khalid Masood kjørte ned fotgjengere og knivstakk en politimann i London 22. mars, publiserte de en «inspirasjonsguide» basert på hendelsen.

FORSKER: Elisabeth Kendall fra Oxford University. Foto: PRIVAT

– Kun fem fremmedkrigere



Hva gjelder AQAPs påstand om at de ikke har rekruttert mer enn fem utlendinger de siste fem årene, mener Kendall at gruppen i den arabiske meldingen antyder at de har hatt mange, og muligens har, mange utlendinger, men at disse var der fra før 2012.

Dale selv skal ha blitt med i AQAP kort tid etter ankomst til Jemen i november 2011, ifølge PST.

– Etter min oppfatning, så høres fem ut til å være for få på fem år, men jeg skjønner at de sier det. AQAP ønsker at utlendingene skal være nyttige på et senere tidspunkt med tanke på å få eksportert sin jihad til omverdenen, noe som er Vestens største frykt, sier Kendall.

I tillegg til AQAPs egne grunner, legger Kendall til sine egen oppfatning om hvorfor gruppen ikke ønsker utlendinger:

– AQAP er og har vært en veldig lokal bevegelse, noe som er del av dens suksess. Videre så har de vært plaget med spioner som har infiltrert dem. Det gir mening for dem å holde seg unna utlendinger, sier hun.

«TRUSEBOMBEREN»: Umar Farouk Abdulmutallab mislyktes 25. desember 2009 i å sprenge bomben han hadde i eget undertøy ombord i en flight fra Amsterdam til Detroit. Foto: SITE

Avanserte aksjoner



Samtidig har utviklingen etter at IS fra 2014 begynte å inspirere til og gjennomføre terror i Vesten gått i retning av mindre sofistikerte plot, hvor bruk av enkle hjelpemidler som for eksempel kjøretøy har blitt benyttet, som i Nice i fjor sommer.

Fra 2009, året da AQAP erklærte seg etablert, var imidlertid gruppens evne til å gjennomføre avanserte plot vestlig etterretnings største frykt.

• 25. desember steg nigerianeren Umar Farouk Abdulmutallab (23) om bord i en flight fra Amsterdam til Detroit med 25 passasjerer, bevæpnet med en bombe i eget undertøy. Han mislyktes i å detonere den, og ble pågrepet.

• Oktober 2010 klarte AQAP å få sendt eksplosiver i blekkpatroner ment til bruk i printere gjennom det internasjonale postsystemet – et plot som også ble avverget.

• I april 2012 ble en saudiarabisk dobbeltagent, som hadde klart å infiltrere AQAP, tildelt en ny og mer sofistikert «undertøysbombe» med tanke på å sprenge seg ombord i et amerikansk fly. Han leverte inn bomben og lot seg avhøre av CIA, men plottet viste at AQAP fortsatt hadde kapasitet og intensjon om å gjennomføre terror.

Alle sprengladningene ble vurdert til å være Ibrahim al-Asiris håndverk, al-Qaidas fremste bombeekspert, som PST overfor VG knytter til Anders Dale.