Aftonbladet: Gjerningsmann gjemte seg blant vitnene etter drapet på 16-åring i Malmö

Ahmed (16) hadde vært og trent da han ble skutt og drept kun noen hundre meter fra sitt eget hjem.

Ingen er så langt pågrepet etter det brutale drapet i Malmö torsdag kveld, og politiets klappjakt fortsetter med full styrke

– Broren min hadde ingen fiender. Jeg kan ikke forstå det, sier broren Ameer Obaid til Aftonbladet.

Vitner forteller til Sydsvenskan at to menn skal ha stått og ventet på 16-åringen ved busstoppet i bydelen Rosengård. Kort tid etter at han gikk av bussen åpnet drapsmannen ild.

Ifølge avisen ble det først avfyrt minst ett skudd som traff 16-åringen i overkroppen og beinet. Gjerningsmannen skal deretter ha løpt fra åstedet, før han kort tid etter kom tilbake for å avfyre nok et skudd – denne gangen mot hodet.

Kilder opplyser til Aftonbladet at gjerningsmannen etter dette skal ha gjemt seg i folkemengden som hadde samlet seg, samtidig som 16-åringen fikk hjerte- og lungeredning.

ETTERFORSKER: Med to drap og tre drapsforsøk, har Malmö-politiet hatt en krevende start på året. Her er de ved åstedet i Rosengård torsdag kveld. Foto: Johan Nilsson / Tt , NTB scanpix

Disse opplysningene er foreløpig ikke bekreftet av politiet.

– Vi fokuserer på å få klarhet i om det har vært noen spesifikke trusler mot den unge mannen. Men det finnes ingen tegn på koblinger til andre skyteepisoder eller drap. Vi anser dette som en isolert hendelse, sier politiets pressetalsmann Lars Förstell.

Familien er imidlertid klare på at 16 år gamle Ahmed ikke hadde noen uvenner eller fiender.

– Han var bare en liten gutt. Min lille gutt som var redd for mørket. Jeg kan ikke forstå det, sier moren Zeinab til Aftonbladet.