18-åring i Arboga-saken innrømmer drap

Den 18 år gammel mannen som knyttes til Arboga-saken, har innrømmet å ha drept kjærestens far i Sverige i fjor.

18-åringen har innrømmet å ha drept faren og for å ha forsøkt å drepe moren, til sin daværende 41 år gamle kjæreste i et sommerhus i Arboga i Sverige. Kvinnen nekter fortsatt straffskyld i drapssaken.

– Erkjennelsen kom for en dag siden, sier politikilder til flere svenske medier.

18-åringen ønsker ikke å svare på om noen andre har medvirket til drapet, skriver Aftonbladet. Aktor i Saken, Jessica Wenna, ønsker heller ikke å si noe om hva 18-åringen har fortalt om kvinnens rolle i saken.

– Det holdes hemmelig på grunn av etterforskningen. Men jeg kan si at hun fortsatt nekter straffskyld, sier Wenna

Til spørsmål om mannen har sagt noe om motivet for drapet, svarer aktoren at hun ikke har noen kommentar. Mannens erkjennelse samsvarer imidlertid med det som har kommet frem under politiets etterforskning, bekrefter hun:

– Det gjelder både de tekniske bevisene og andre bevis.

Siktet for flere drap



Det var 3. august i fjor at kvinnens far først ble funnet død og moren skadd i familiens sommerhus i Arboga. Det var moren som ringte etter nødhjelp og sa: «Hjelp, jeg har et hull i kroppen».

Politiets teori er at 18-åringen først drepte kvinnens far, men ga opp mordforsøket på moren, skriver Expressen.

Noen dager senere ble også kvinnens ektefelle funnet død i innsjøen Hjälmaren utenfor Arboga i Västmanland i Sør-Sverige i august i fjor. Kvinnen og 18-åringen ble pågrepet i Trondheim senere samme måned. Siden den tid har kvinnen blitt siktet for ytterligere et drapsforsøk, nemlig for å ha injisert ektemannen sin med gift under en ferietur i Egypt i 2015.

Utreder mannens alder



Ektemannens grav ble åpnet i november i fjor for en rettsmedisinsk undersøkelse av kroppen hans, ifølge lokalavisen Ekuriren.

Avisen skriver også at politiet utreder alderen til den siktede mannen, som selv oppgir at han er 18 år.

– Det er indikasjoner på at han kan være født alt fra 1991 til 1998, sier Wenna.

I oktober 2015 startet den siktede kvinnen et firma som blant annet fant fosterhjem til enslige mindreårige asylsøkere. To unge asylsøkere hevdet at kvinnen truet med å melde dem til Migrasjonsverk dersom de ikke hadde sex med henne. Svensk påtalemyndighet konkluderte imidlertid med at samleiet var frivillig og henla saken.

