Nederland dømt for medvirkning til 350 drap i Srebrenica: Burde forstått at mennene kunne bli drept

Domstolen i Haag besluttet tirsdag at den nederlandske stat er ansvarlig for å betale erstatning til familiene til 350 av de drepte i Srebrenica-massakren.

Retten besluttet mandag at de fredsbevarende styrkene fra Nederland var medansvarlige for ikke å ha forhindret drapet på 350 muslimske gutter og menn som befant seg inne i leiren deres da den ble omringet av den bosnisk-serbiske hæren i juli 1995, skriver Telegraaf.

Ankedomstolen opprettholder dermed avgjørelsen fra 2011. Dommene skriver at den nederlandske FN-styrken burde ha forstått at mennene kunne bli drept dersom de ble tvunget til å forlate leiren i Potocari.

– Retten finner at den nederlandske staten brøt loven, sa dommer Gepke Dulek-Schermers, og slo fast at styrkene forsto at mennene ved å fortsette evakueringen utsatte mennene for «inhuman behandling eller henrettelser».

Nederland må nå betale erstatning til ofrenes etterlatte.

FN: Folkemord

TV-kanalen al-Jazeera omtaler dommen som eksepsjonell fordi FN i de fleste saker får immunitet.

Den internasjonale FN-domstolen slo i 2007 fast at drapene i Srebrenica i 1995 var å regne som et folkemord. Mer enn 7000 muslimske gutter og menn skal ha blitt drept denne sommeren.

DØDENS PUSLESPILL: Nye gravplasser blir stadig funnet i området rundt Srebrenica og nye familier får en grav å gå til. Bildet er tatt da VG besøkte området i 2011. Foto: Harald Henden , VG

Mer enn 6000 etterlatte etter massakren står bak søksmålene mot den nederlandske staten, skriver al-Jazeera. Søksmålet ble innledet i 2004.



For de aller fleste var tirsdagens dom nedslående. Retten besluttet at Nederland ikke var ansvarlige for å beskytte de mange tusen mennene som hadde samlet seg utenfor leiren.

– Stor urettferdighet

Støttegruppen «Mødre av Srebrenica» sier i en uttalelse at de hadde håpet Nederland ville ta ansvaret for massedrapene:

– Det er en stor urettferdighet. Den nederlandske staten burde ha tatt ansvaret for alle våre ofre fordi de kunne ha beskyttet dem inne i Dutchbat-leiren, sier Munira Subasic.

Gruppen sier at de vil anke saken videre til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

SAVNER: Mødrene i nabobyen Tuzla treffes hver eneste uke for å vise frem bilder av sine savnede sønner og ektemenn og be verden om ikke å glemme folkemordet. Foto: Øyvind Nordahl Næss , VG

I 2002 måtte den nederlandske regjeringen gå av etter å ha innrømmet at de ikke lyktes med å beskytte flyktningene. Statsadvokatene har hele veien argumentert for at det likevel er de bosnisk-serbiske troppene som bærer eneansvar for drapene.

Mandag denne uken ble det også klart at 206 nederlandske veteraner vil saksøke den staten for traumene de ble utsatt for i Srebrenica – og for å ha blitt sendt ut til det de betegner som en «umulig oppgave».