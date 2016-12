USA-støttet opprørsfront i medvind i Syria

USA-støttet opprørsfront gjør stor fremgang nord i Syria. Målet med operasjonen er å omringe og gjenerobre IS-bastionen Raqqa.

Den USA-støttede opprørsfronten Syriske demokratiske styrker (SDF) har gjort uventet stor fremgang nord i Syria. Opprørsfronten, der blant annet den slagkraftige kurdiske militsen YPG inngår, nærmer seg med det IS-bastionen Raqqa.

Det har lenge vært ventet at en storoffensiv mot Raqqa vil inntreffe. I oktober uttalte USAs forsvarsminister Ash Carter at en offensiv ville starte innen få uker.

Den første delen av gjenerobringen av Raqqa startet tidlig i november, og for ti dager siden startet andre del.

Les: Innbyggernes egne historier om å overleve i Aleppo

– Over forventningene



– 1300 kvadratkilometer er gjenerobret fra IS på ti dager – vi forventet at det ville ta lengre tid, men Daesh sitt forsvar ble oppløst, sier talsperson for SDF, Talal Silo, til Reuters i et telefonintervju. Daesh er den arabiske forkortelsen på navnet til IS.

Det er ti dager siden SDF startet sin andre offensiv mot IS vest for Raqqa. Den første delen tok områder fra IS nord for Raqqa. Planen er å først omringe, og deretter gjenerobre den IS-kontrollerte byen.

Silo i SDF forteller Reuters at IS forsvarte seg med selvmordsbomber, men at disse ble ødelagt før de traff målene som følge av våpen opprørsfronten har mottatt fra den USA-ledede koalisjonen mot IS.

Talspersonen for SDF la til at amerikanske spesialstyrker jobbet side om side med dem.

Les også: Midtøsten: En guide til kaoset

Nærmer seg viktig demning



Eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melder at Abu Jandal al-Kuwaiti, en fremtredende IS-skikkelse, ble drept i de siste kamphandlingene.

Washington Post skriver at opprørsfronten nå nærmer seg en strategisk demning som er kontrollert av IS.

Det er ventet å være svært viktig strategisk å gjenerobre Eufrat-demningen, siden den kontrollerer vannforsyninger til deler av Syria og nabolandet Irak.

Det har vært knyttet usikkerhet til hvem som skal delta i bakkeoffensiven mot Raqqa.

Tyrkia krevde i sommer at kurderne ikke får bevege seg vest for elven Eufrat, etter at den kurdiskdominerte styrken SDF ledet an da IS ble drevet ut av den syriske byen Manjib.