Storinnrykk mot østlige Mosul

Den andre fasen av invasjonen av IS-bastionen Mosul i Irak er i gang, etter uker med stillstand. En irakisk generalløytnant anslår at byen er gjenerobret innen tre måneder.

Irakiske regjeringsstyrker og kurdiske Peshmerga-styrker leder an fra hver sin front i slaget mot den IS-kontrollerte byen Mosul nord i Irak. Da storoffensiven mot Mosul ble startet opp i oktober, ble det varslet at det ville ta uker eller måneder å gjenerobre byen.

Over to måneder etter, har det lenge vært stillstand i krigføringen i den østlige delen av byen.

Nå blir det meldt at 5000 regjeringssoldater og militarisert politi rykker inn i sørøstlige nabolag i byen, mens antiterrorstyrker har avansert og fått forsterkninger nærme den østlige delen.

LYD: Peshmerga styrkene rykker frem uten å sikre sine bakre linjer godt nok. Dermed kommer de under overraskende angrep fra lommer av IS-krigere. Lyden er øredøvende når alt av tilgjengelig skyts prøver å slå ned et IS angrep. Foto: Harald Henden, VG

Samtidig rykker regjeringsstyrkene inn i byen fra nord. Dette markerer starten på den andre fasen av slaget om Mosul.

– I dag, med artilleri- og luftstøtte fra koalisjonen mot IS, har irakiske spesialstyrker annonsert at flere elementer av regjeringshæren, politiet og antiterrorstyrker, har avansert på tre ulike fronter i Mosul samtidig for å bekjempe IS, sier den USA-ledede koalisjonen, som har fått navnet «Operation Inherent Resolve», i en uttalelse.

Anslår tre måneder



Over 100.000 soldater deltar i slaget om byen, som ligger rundt 400 kilometer nord for Bagdad. Mosul ble erobret av IS sommeren 2014.

Pentagon meldte i den innledende fase av invasjonen mot Mosul at det gikk raskere enn ventet.

Det tok imidlertid lengre tid enn ventet av flere grunner. Blant annet har dårlige værforhold, tøff motstand og problemer knyttet til sivile som har blitt fanget i husene sine, satt en stopper for fremdriften. Det var etter at de rykket inn i urbane strøk at det ble vanskeligere å avansere, på grunn av faren for å ta sivile liv.

Generalløytnant Abdyl-Wahab al-Saadi bekrefter overfor nyhetsbyrået AP at styrkene hans har mottatt støtte øst i Mosul, og nå er rundt 6.5 kilometer fra elven Tigris, som deler Mosul.

Al-Saadi forteller AP at de regner med å ta tilbake Mosul innen tre måneder. Et tidligere mål var å klare det innen utgangen av 2016.

FLYKTET: Disse flyktet fra Mosul, og har nylig ankommet et flyktningleir nord i Irak. Foto: Harald Henden, VG

Irakiske spesialsoldater leder an



Ifølge The Hill har amerikanske kommandanter uttalt at amerikanske styrker vil jobbe tettere på irakiske regjeringsstyrker ved frontlinjen i den nye fasen som ble lansert torsdag. Så langt har ikke regjeringsstyrkene eller Peshmerga-militsene nærmet seg den vestlige delen av Mosul.

Det er irakiske spesialsoldater som har stått bak mesteparten av krigføringen som har ført til fremgangen i det siste.

Blant det som regnes som den irakiske regjeringshæren, inngår også et lappeteppe av sjiamuslimske militsgrupper som har blitt anklaget for grove overgrep mot sivilbefolkningen i Irak.

Det anslås at rundt en million mennesker fortsatt bor i Mosul, men over 120.000 har flyktet etter at storoffensiven mot Mosul startet opp.

Tung geriljakrigføring



Amerikanske spesialsoldater har fulgt fremrykningene tett, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det er to uker siden sist de allierte klarte å avansere i Mosul.

– Klokken syv i dag tidlig beveget de tre frontene seg mot sentrum av byen. Operasjonen pågår i dag og i morgen, inntil vi frigjør den østlige delen av byen totalt, sier generalløytnant Ali Freiji til Reuters. Han har ansvar for operasjonene i den nordlige delen av byen.

MISTENKTE: To menn mistenkt for å være tilknyttet IS blir røft behandlet av irakiske spesialsoldater i et nabolag i Mosul. Foto: Odd Andersen, AFP/NTB scanpix

Kampene som følge av storoffensiven har så langt vært preget av geriljakrigføring, og det har blitt meldt at troppene ofte må gå fra hus til hus for å finne IS-krigere som har hatt langt tid på å forberede seg til invasjonen. Det var lenge i forveien ventet at storoffensiven kom til å inntreffe.

Det har tidligere blitt rapportert at IS-soldatene kjemper til døden for å drepe flest mulig.

I offensiven som startet i dag for å gjenerobre den østlige delen av byen har soldatene blitt møtt med skudd fra maskingevær og snipere, ifølge Reuters.