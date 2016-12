Storbyer strammer inn terror-sikkerheten på nyttårsaften

Stengte gater, massivt politioppbud og nye overvåkningskameraer skal sikre befolkningen i europeiske storbyer mot nye terrorangrep på nyttårsaften.

Ved midnatt samles tusenvis av mennesker i verdens storbyer for å feire nyttårsaften. Med de grufulle trailer-angrepene i Nice og Berlin ferskt i minne har politiet i en rekke byer sperret av steder der det er ventet store folkemengder.

I London har politiet satt inn en rekke veisperringer for å unngå at terrorister kan kjøre inn i folkemengder. Ifølge Sky News er det ventet at mer enn 100 000 mennesker skal samle seg ved Themsen for å få med seg nyttårsrakettene.

For første gang noensinne skal også væpnet politi patruljere Londons t-bane for å unngå terrorangrep. Britiske myndigheter sier til TV-kanalen at de ikke har mottatt spesifikke trusler, men setter inn tiltak for sikkerhetsskyld.

I Berlin har politiet stengt Pariser Platz ved Brandenburger Tor, og 1700 ekstra politifolk er satt til å holde befolkningen trygg på nyttårsaften, melder Reuters.

– Alle tiltak er iverksatt for å hindre et mulig angrep, sier talsmann Thomas Neuendorf i Berlin-politiet til nyhetsbyrået.

Enkelte av politifolkene vil være bevæpnet med automatvåpen, noe som er uvanlig i Tyskland.

Sperrer Times Square med søppelbiler

I New York er også verdenskjente Times Square sperret av med dusinvis av søppelbiler og lastebiler fylt av sand, ifølge The Guardian. Så mange som to millioner mennesker er ventet å strømme ut i gatene for å få med seg fyrverkeriet.

Politisjef Carlos Gomez i New York sier at trailer-angrepene i Europa det siste året bidrar til det økte sikkerhetsoppbudet.

Ifølge politiet i New York vil rundt 7000 politimenn patruljere gatene lørdag kveld.

I Paris er det ventet at 600.000 mennesker skal samles ved paradegaten Champs-Élysées for å få med seg fyrverkeriet fra Triumfbuen. Frankrikes innenriksminister Bruno Le Roux har uttalt at over 90.000 politimenn over hele Frankrike skal være på vakt for å unngå terrorangrep.

SPERRER AV: Søppelbiler og lastebiler fylt med sand brukes til å sperre av Times Square. Foto: Timothy A. Clary , AFP

Rakettfrykt i Sverige

Nyttårsraketter har blitt et stort problem i Sverige de siste dagene. En rekke mennesker har blitt angrepet av ungdomsgjenger med raketter i Gøteborg. Norrkøping og Østersund, ifølge Aftonbladet.

Kjøpesenteret Nordstan i Gøteborg har besluttet å stenge tidligere enn vanlig på grunn av tips om at ungdommer planlegger å skyte raketter inne på kjøpesenteret.

– Vi har hørt om flere tilfeller om unge mennesker som har brukt raketter til å sprenge postkasser, skyte på folk og på busser for å skremme mennesker og dyr, sier Christian Galante, leder ved politiets operasjonssentral i Västmanland.

Pågrepet for terrorplaner

Den russiske sikkerhetstjenesten (FSB) har pågrepet sju personer som er mistenkt for å ha planlagt et terrorangrep i Moskva i nyttårshelgen. De mistenkte skal ha planlagt et angrep med automatvåpen og eksplosiver på offentlige steder med mye mennesker, opplyser FSB.

I den spanske hovedstaden Madrid skal også politibemanningen styrkes med 1.600 personer. I Frankfurt skal politioppbudet dobles fra rundt 300 til 600 på nyttårsaften.



Under fjorårets nyttårsfeiring ble hundrevis av kvinner utsatt for seksuelle overgrep i Köln. I år skal politioppbudet femdobles og nye overvåkningskameraer er installert i byens gater for å hindre nye overgrep, melder The Guardian.

Det var i sommer at terroristen Mohamed Lahouaiej Bouhlel drepte 86 mennesker da han kjørte en lastebil langs strandpromenaden i Nice. Rett før jul utførte tunisiske Anis Amri et lignende angrep mot et julemarked i Berlin. 12 mennesker ble drept i angrepet.