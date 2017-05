Ruller i gang ny storoffensiv for å drive IS ut av Mosul

Irakiske regjeringsstyrker varsler at IS vil være drevet ut av Mosul i løpet av tre uker.

Irakiske regjeringsstyrker trappet torsdag opp krigføringen mot Den islamske stat (IS) i den irakiske storbyen Mosul. Offensiven startet i morgentimene, og tar sikte på å gjenerobre Vest-Mosul, den siste delen av byen IS-krigere oppholder seg.

General Othman al-Ghani, som leder den irakiske regjeringshæren, varsler at IS vil være drevet ut av byen i løpet av «maksimum tre uker», ifølge New York Times. Regjeringsstyrkene møter IS-krigere som har slått seg ned i tett befolkede nabolag, og som er villige til å krige til siste slutt.

Regjeringshæren går løs på Vest-Mosul fra den nordlige delen av byen.

– Jevn framgang

KLAR: En irakisk soldat i gamlebyen i Mosul. Foto: AHMAD AL-RUBAYE , Afp, ntb scanpix

En talsperson for den irakiske regjeringshæren, general Yahya Rasool, sier dette om framgangen deres, ifølge nyhetsbyrået Reuters:

– Våre styrker har jevn framgang i de første timene av offensiven, og IS-krigere bryter sammen og trekker seg tilbake, sier han.

Krigføringen har vært krevende som følge av at IS-krigere oppholder seg i tett befolkede nabolag. Den første storoffensiven mot Mosul ble startet opp i oktober i fjor, men ble fulgt med uker med stillstand ettersom troppene nærmet seg millionbyen. Offensiv nummer to ble rullet i gang i desember, og endte med at regjeringsstyrkene gjenerobret Øst-Mosul.

Slaget om Mosul skal ha krevd rundt 8000 sivile menneskeliv, og 800 regjeringssoldater har så langt blitt drept. Regjeringsstyrkene får støtte av den internasjonale koalisjonen mot IS, som også Norge er en del av.

Over 100.000 soldater deltar i slaget om byen, som ligger rundt 400 kilometer nord for Bagdad. Mosul ble erobret av IS sommeren 2014, og har vært terrorgruppens hovedsete i Irak.

Tok lang tid



Tre uker, som regjeringshæren i dag anslår det vil ta å drive ut IS, er det samme koalisjonen også anslo at det kunne ta for syv måneder siden, da offensiven ble startet opp.

Framgangen gikk saktere av flere grunner, blant annet på grunn av dårlige værforhold, tøffere motstand enn forventet og problemer knyttet til faren for å ta sivile liv da krigføringen flyttet seg til tett befolkede områder.

Det har kommet meldinger om at IS-krigere bruker sivile som skjold i nabolag.

– Pansrede tropper burde ikke gå inn i smale smug og gater, men vi kommer til å gjøre det, sier en irakisk general til Reuters, og legger til:

– Det er noen ganger underskudd på tropper gjør at vi må gjøre det, og vi vil gjøre det som er vår plikt.

Irakiske regjeringsstyrker og kurdiske Peshmerga-styrker ledet opprinnelig an fra hver sin front i slaget om Mosul.