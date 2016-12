IS tar på seg skylden for Berlin-angrep

BERLIN (VG) Asylsøkeren (23) som ble tatt like etter angrepet er løslatt. Nå har IS tatt på seg skylden for trailerangrepet.

Den pakistanske asylsøkeren ble pågrepet et par kilometer fra åstedet. Han har hele tiden nektet for å ha hatt noe med angrepet å gjøre.

Tirsdag kveld besluttet tysk påtalemyndighet at det ikke var tilstrekkelig bevis for å holde mannen i varetekt.

Ifølge avisen Bild var det ingen spor av blod, søle eller andre merker fra angrepet på 23-åringen. Øyenvitnet som pekte ham ut for politiet skal også ha endret forklaring, ifølge avisen.

– Etterforskningen har ikke gitt beviser for at mistenkte var i førerhuset. Han har gitt utfyllende opplysninger, men nekter for å ha vært involvert i angrepet, skriver statsadvokaten i en uttalelse tirsdag kveld.

Ingen IS-bevis

Dermed står politiet overfor et mareritt: Gjerningspersonen eller -personene er på frifot og sannsynligvis bevæpnet.

Samtidig har terrororganisasjonen IS tatt på seg skylden for angrepet i en melding tirsdag kveld. De har derimot ikke kommet med noen bevis for at de faktisk har noe med anslaget å gjøre.

Sent tirsdag kveld gikk også det amerikanske utenriksdepartementet ut og sa at de ikke kunne bekrefte at IS sto bak.

– Det er ingen konkrete holdepunkter for en kobling til terrororganisasjoner, men det har kjennetegnene til tidligere terrorangrep, sier talsperson John Kirby.

Trailersjåføren funnet død



Den polske trailersjåføren Lukasz Urban ble funnet død i passasjersetet på semitraileren.

– Ansiktet hans var oppsvulmet og blodig. Han var knivstukket og skutt, forteller daglig leder i transportselskapet Ariel Zurawski til den polske TV-kanalen TVN24.

Allerede i går sa Zurawaski at han trodde semitraileren deres måtte ha blitt kapret.

– Han er mitt søskenbarn. Jeg har kjent ham siden han var et barn. Jeg kan garantere for ham, sa Zurawski til AFP.

Politiet frykter flere angrep

Politiet pågrep den mistenkte mannen to kilometer unna julemarkedet i Berlin. Han kom til Tyskland 13. desember 2015, før han registrerte seg som asylsøker i februar i år. Søknaden var ikke ferdigbehandlet.

I ettermiddag kom avisen Die Welt kommet med en oppsiktsvekkende melding: De siterer anonyme og høytstående sikkerhetskilder på at gjerningsmannen fortsatt er på frifot og er bevæpnet.

– Vi har feil mann. Og dermed en ny situasjon. For den egentlige gjerningsmannen er bevæpnet, fortsatt på frifot og kan gjøre ny skade, sier høytstående politikilder ifølge Die Welt.