I disse angrepene brukte de bil som terrorvåpen

Nok en gang er bil brukt som våpen i et terrorangrep. Barcelona blir sannsynligvis ikke det siste, mener terrorekspert.

– IS har gjennom flere progagandakanaler oppfordret til å angripe med enkle virkemidler. Biler og stikkvåpen er vanskelige for sikkerhetstjenesten å avverge. Bomber er mer avansert, noe som gjør det lettere å oppdage i forkant, forklarer terrorekspert Petter Nesser ved Forsvarets Forskningsinstiutt, FFI.

I Europa gjorde jihadister det første bilangrepet i 2013, da soldaten Lee Rigby ble meid ned før han ble drept med stikkvåpen.

Den gangen var det Al Qaida som oppfordret til angrep med så enkle midler som mulig, gjennom propagandamagasinet Inspire Magazine.

– Nå har denne type angrep tøkt i Europa fordi IS har oppfordret til det, sier Nesser.

Han mener at angrepene i Europa har smitteeffekt til andre steder i verden, blant annet USA.

Nesser tror ikke vi har sett det siste bilangrepet i Europa.

– Det er også en del av den forhøyede terrortrusselen. Vi har en høy frekvens av angrep i Europa nå, og det kommer til å vedvare.

De siste årene har det skjedd flere angrep som er utført med bil mot mennesker:







BARCELONA, august 2017:

BARCELONA: Dagen derpå. Titusenvis på la Rambla roper «vi lar oss ikke skremme» Foto: Terje Bringedal , VG

14 personer er bekreftet drept og over 100 såret etter angrepene torsdag ettermiddag og natt til fredag i Spania. Det begynte med at en varebil kjørte inn i menneskemengden på Barcelonas populære hovedgate, La Rambla, torsdag ettermiddag.

IS har tatt på seg skylden for angrepet.

Natt til fredag skjedde et nytt angrep, i feriebyen Cambrils.

Få oversikt: Dette vet vi om angrepene i Spania nå







CHARLOTTESVILLE, VIRGINIA, august 2017:

CHARLOTTESVILLE: Mange la ned blomster og tente lys i sympati. Foto: Pontus Höök , VG

Heather Heyer (32) ble drept og 19 mennesker skadet da James Alex Fields Jr (20) kjørte en bil inn i en folkemengde som proteste mot hvite rasister i den lille byen Charlottesville. Ofrene demonstrerte mot hvite nasjonalister.

President Donad Trump skapte kraftige reaksjoner da han i ettertid mer enn antydet at begge sider måtte ta på seg skylden for angrepet.

STOCKHOLM, april 2017:

STOCKHOLM: Politi sperrer DRottninggatan etter angrepet. Foto: Helge Mikalsen , VG

Fire døde, blant dem 11 år gamle Ebba Åkerlund, da en person brukte en lastebil til å meie ned mennsker i Drottninggatan i Stockholm sentrum. Til slutt krasjet han bilen inn i kjøpesenteret Åhléns City, hvor den begynte å brenne.

15 mennesker ble skadet i angrepet.



Rakhmat Akilov (39) ble pågrepet like etterpå, og siktet for terrorforbrytelser og forbrytelser mot rikets sikkerhet. Han hevdet at han handlet på oppdrag fra IS.

LONDON, mars 2017:

SPERRET: London Bridge etter terrorangrepet. Foto: Nina Eirin Rangøy , VG

Åtte mennesker ble drept og 48 skadet i terrorangrepet, som startet med at tre gjerningsmenn brukte en leid varebil til å meie ned en rekke mennesker på fortauet langs London Bridge.

Bilen fortsatte til Borough Market, der gjerningsmennene begynte å knivstikke folk i nærheten.

Alle de tre gjerningsmennene ble skutt av politiet ved Borough Market.

IS hevder at de sto bak angrepet.

JERUSALEM, januar 2017:

JERUSALEM: Lastebil kjørte inn i en gruppe soldater. Foto: Ahmad Gharabli , AFP

En lastebil kjørte inn i en gruppe soldater. Fire ble drept på stedet, 17 såret.

Ifølge politisjef Roni Alsheich kom gjerningsmannen fra et arabisk nabolag øst i Jerusalem og soldatene hadde ingen mulighet til å avverge det som skjedde.

Gjerningsmannen ble skutt av soldatene på stedet.





NICE, juli 2017:

NICE: Folk samlet seg ved flere minnesteder på promenaden etter terroren. Foto: Helge Mikalsen , VG

Den tunisiske trebarnsfaren Mohammed Lahouaiej-Bouhlel drepte 87 personer og skadet over 400 med en lastebil på den franske nasjonaldagen i fjor sommer.

Bouhlel kjørte i sikksakk for å skade flest mulig i to kilometer på den folketette strandpromenaden.

Det blodige angrepet skjedde rett etter fyrverkeriet som avsluttet nasjonaldag-feiringen på strandpromenaden i Nice. Vitner forteller at kjøretøyet kjørte rett over folk, og at en mann i hvit t-skjorte hoppet ut av lastebilen og skjøt vilt rundt seg, før han selv ble skutt av politiet.

OHIO, november 2016:

OHIO: Politiet sikrer spor i veikrysset der gjerningsmannen kjørte inn i en gruppe mennesker. Foto: AP Foto: John Minchillo , AP

Abdul Razak Ali Artan (18) kjørte inn i en folkemengde som sto ved et veikryss på Ohio State University. Deretter hoppet han ut av bilen og angrep med kniv. 11 personer ble skadet.

Amerikanske myndigheter beskrev hendelsen som et terrorangrep, og IS tok på seg skylden. Abdul Razak Ali Artan er opprinnelig fra Somalia, men hadde fast opphold i USA.

BERLIN, desember 2016:

BERLIN: Dagen etter la politiet ned blomster og lys for publikum som måtte holde seg utenfor sperringene. Foto: Helge Mikalsen , VG

Tunisieren Anis Amri (24) kapret en semitrailer som var lastet med stål og drepte den polske sjåføren før han dundret inn i folkemengden på et julemarked i Berlin.

12 personer ble drept. Terroristen klarte å rømme, men ble senere skutt av politiet i Milano.

I en video som senere ble publisert av IS’ propagandabyrå Amaq, fortalte Anis Amri (24), at han sverger troskap til IS.

LYON, juni 2015:

GASSFABRIKK: En ansatt kjørte en varebil inn i fabrikken og halshugget sjefen. Foto: Laurent Cipriani , AP

Yassin Salhi (35) kjørte en varebil inn i en gassfabrikk i Saint-Quentin-Fallavier, nær Lyon. Ingen døde i eksplosjonen som fulgte, men like før angrepet hadde han halshugget sjefen for fabrikken og hengt hodet hans på et gjerde, omkranset av to islamist-flagg markert med «Shahadah», islams trosbekjennelse

Salhi innrømmet ugjerningen, og ble dømt for terror. IS tok på seg skylden.

NANTES, desember 2014:

NANTES: Etterforskere undersøkte varebilen som ble benyttet i angrepet på et julemarked. Foto: AFP

Elleve mennesker ble skadet da en mann kjørte en varebil inn i en folkemengde på et julemarked i den franske byen Nantes. Etter angrepet skal føreren, ifølge lokalavisen Ouest France, ha ropt «Gud er stor» på arabisk, mens han stakk seg selv med kniv.

LONDON, mai 2013

LONDON: Demonstrasjoner utenfor rettsalen der to menn ble dømt for drapet på Lee Rigby. Foto: Neil Hall , Reuters

Soldaten Lee Rigby (25) ble først meid ned av en bil, før de to i bilen hoppet ut og gikk løs på ham med kjøttøkser og machete mens de ropte «Gud er stor».

Michael Adebolajo kysset koranen da han ble vist ut av salen etter at han og Michael Adebowale ble kjent skyldige i drapet. Under rettsaken forklarte Adebolajo at han var soldat for Allah.

BEJING, oktober 2013

DEN HIMMELSKE FREDS PLASS: Alltid folksom. Foto: Bjørn Thunæs , VG

En islamistgruppe tok på seg skylden da en bil kjørte inn i en folkemengde på Den himmelske freds plass og tok fyr. Fem personer mistet livet og nærmere 40 ble såret.

Tre menn ble senere dømt til døden for ugjeningen. I ettertid skjedde lignende angrep med bil flere steder i Kina.