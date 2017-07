Her pågår de siste kampene mot IS i Mosul

IS-nærværet i den irakiske byen Mosul synger på aller siste verset, men ti tusen sivile er fortsatt fanget inne i byen.

I juni 2014 tok terrororganisasjonen Den islamske stat (IS) over millionbyen Mosul i nordlige Irak. Få uker etter, 4. juli, erklærte en al-Qaida-veteran ved navn Abu Bakr al-Baghdadi i en video at et kalifat er etablert i Syria og Irak. Han gjorde det i den eldgamle al-Nuri-moskeen i gamlebyen i Mosul.

På dagen ett år etter er det bare en lomme med IS-krigere igjen i Mosul, al-Nuri-moskeen er lagt i ruiner og al-Baghdadi er på rømmen.



De siste gjenværende IS-krigere har blitt presset lengre og lenger tilbake, og skal nå befinne seg på et område som ikke favner bredere enn opptil 500 meter.

10.000 sivile fortsatt fanget



Ifølge nyhetsbyrået Reuters er rundt 10.000 sivile fortsatt fanget på innsiden av området der IS-krigere fortsatt har kontroll. De skal være fanget der med lite vann, mat og medisin.

På statlig irakisk TV hevder en kommandant i den irakiske hæren at hensynet til de sivile gjør at de tar små steg for å sikre seg kontroll over den siste delen av Mosul. Han beskriver tirsdagens fremgang som «veldig god, relativt sett».

Sivilbefolkningen har betalt en høy pris for at IS har blitt drevet ut av Mosul. Ifølge den uavhengige britiske organisasjonen Airwars har opptil 1000 sivile med sikkerhet blitt drept siden invasjonen ble kjørt i gang. Tusener har lagt på flukt fra Mosul siden invasjonen ble startet opp i oktober i fjor.

IS-FLAGG: Irakiske spesialsoldater triumferer med et IS-flagg i Mosul. Foto: Foto: Ahmed Saad, Reuters/NTB scanpix

Viktige steg i Raqqa



Samtidig som IS mister grepet på Mosul, er offensiven mot den syriske byen Raqqa godt i gang. Byen har vært kjent som terrororganisasjonens hovedstad i Syria.

Ifølge den USA-ledede koalisjonen mot IS, som Norge også er en del av, befinner det seg fortsatt rundt 2500 IS-krigere inne i Raqqa.

Offensiven mot den beleirende byen, som ble rullet i gang for fullt i juni, blir ledet av den vestligstøttede opprørsfronten Syrias demokratiske styrker (SDF).

Ifølge mediesenteret til SDF lagde de tirsdag to hull i de historiske murene inn til gamlebyen så de lettere kan ta seg inn. Fire SDF-krigere skal ha blitt drept i kamphandlingene.

– De målrettede angrepene mot to små deler av muren gjorde det mulig for koalisjonen og dens partnere å bryte inn i gamlebyen på steder de selv har valgt, heter det i en uttalelse fra den amerikanske sentralkommandoen.

USAs spesialutsending til koalisjonen, Brett McGurk, skriver på Twitter at gjennomtrengingen av muren er en viktig milepæl i frigjøringen av Raqqa.

IS skal benytte seg av både miner, granater, bilbomber, maskingeværskyts og snikskyttere som ledd i krigføringen.