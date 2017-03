Frankrike: Dette er terrorgruppen som skal stå bak breveksplosivene

Terrorgruppen som påtok seg skylden for breveksplosivene rettet mot Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble i går og som anklages for å stå bak IMF-angrepet, er den mest fremtredende i Hellas etter finanskrisen.

I 2010 ble flere brevbomber rettet mot europeiske ledere og institusjoner.

De ble sendt fra Hellas, og myndighetene i landet måtte se seg nødt til å midlertidig stanse all post som forlot landet.

To personer ble arrestert i etterkant av angrepene, og en anarkistisk gruppe kalt Konspirasjonen til de brennende celler (SPF) fikk skylden.

Torsdag ble en kvinne såret etter at et brev med eksplosiver ble sendt til Det internasjonale pengefondet (IMF) i Paris. Angrepet skjedde bare dagen etter at et lignende angrep rettet seg mot Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble. Breveksplosivene ble oppdaget og senere detonert.

Konspirasjonen til de brennende celler påtok seg skylden for angrepet mot Schäuble i en uttalelse.

Sa gruppen var oppløst

Terrororganisasjonen ble stiftet i 2008, og ført opp på USAs terrorliste i oktober 2011. Samme år ble flere av medlemmene pågrepet, og gresk politi uttalte at gruppen var oppløst. Det var den ikke.

«Mer enn 30 arrestasjoner av SPF-medlemmer og fire rettssaker i 2011 stoppet ikke angrepene, noe analytikere sier skyldes en ny generasjon med anarkister som kommer fra rikere familier og som bryr seg mindre om ideologi», skriver Reuters i en lang reportasje om anarkisme i Hellas.

Gruppen har en flat struktur som gjør det vanskelig å kartlegge den. Kilder i politiet Reuters har pratet med sammenligner den med det mytologiske sjøuhyret Hydra, som får to nye hoder for hvert som blir kappet av.

Hva er terrororganisasjonens ideologiske grunnlag?



SPF har et anarkistisk ideologisk grunnlag. I en pamflett som ble brukt i en rettssak i 2011, definerer gruppen seg som «revolusjonære anarkister» som fører «urban geriljakrig» mot staten.

«Alle kan lære og finne ut av måter man kan stjele biler på, fabrikkere lisenser, lage ID-kort og offisielle dokumenter, ekspropriere varer og penger, skyte og bruke våpen og eksplosiver», heter det i pamfletten.

De første angrepene terrororganisasjonen gjennomførte, ble gjort i solidaritet med en anarkist som ble ble drept av politiet i Athen i 2008, en hendelse som skapte store protester.

Tidsskriftet Foreign Policy skrev i 2011 at uttalelsene fra gruppen tyder på at finanskrisen er en viktig drivkraft.

«Gruppen har vært den mest framtredende siden finanskrisen startet i Hellas, og politiet har anklaget dem for å stå bak 150 kriminelle forhold siden 2009», skrev Reuters om gruppen i 2013.

Ingen dødsfall

Ingen av gruppens angrep har så langt ført til dødsfall. De første årene terrororganisasjonen var aktiv, sto gruppen blant annet bak angrep rettet mot banker, politistasjoner, presidentens livvakt og ambassadene til Mexico, Bulgaria, Chile og Tyskland.

Gresk politi, som har blitt kritisert for å ha nær tilknytning til det høyreekstreme partiet Gyllent daggry, har ofte blitt rammet av angrep fra SPF.

Det er nok ingen tilfeldighet at det var IMF som ble rammet i mandagens angrep. I 2011 spekulerte flere medier i om angrepene som rettet seg mot europeiske ledere dreide seg om hvordan Hellas har blitt behandlet av de internasjonale kreditorene etter at finanskrisen skylte inn over Europa.