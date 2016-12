Erdogan hevder vestlig koalisjon har støttet IS

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan hevder å ha bilder og video som beviser at den USA-ledede koalisjonen har støttet IS i Syria.

Det melder Sky News og nyhetsbyrået Reuters.

Erdogan skal ha kommet med påstandene under et intervju i Ankara tirsdag.

– De har anklaget oss for å støtte Daesh, skal han ifølge Reuters før han la til:

– Nå gir de støtte til terrorgrupper som Daesh, YPG og PYD. Det er helt tydelig. Vi har beviser, inkludert bilder og video.

Daesh er et annet ord for terrorgruppen IS. YPG er en kurdisk milits, og PYD er et kurdisk parti som har YPG som sin væpnede del.

Det er kjent at YPG har fått amerikansk støtte i kampen mot IS. Militsen har imidlertid tette bånd til PKK i Tyrkia, som står på terrorlisten til USA, EU og Tyrkia.

Tyrkia har tidligere reagert med raseri på at amerikanske soldater brukte YPG-merker på uniformene sine.

Erdogan har tidligere sammenlignet kampen mot PYD med kampen mot IS, og sagt at Tyrkia vil ha «samme besluttsomhet» mot dem som mot IS.

Siden 2014 har den vestlige koalisjon ledet av USA drevet luftkrig mot ISA-mål i Syria og Irak. Norge er blant de mer enn 60 landene som støtter krigen, og bidrar blant annet med opplæringsoffiserer og et team med lever, kirurger og sykepleiere – i tillegg til soldater.