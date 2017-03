Denne gutten er en av hundretusener som lider i Mosul

For under to uker siden startet koalisjonen mot IS en storoffensiv mot den vestlige delen av IS-bastionen Mosul i Irak. Siden det har rundt 30.000 lagt på flukt.

Da storoffensiven mot den IS-kontrollerte, irakiske storbyen Mosul ble startet opp i oktober i fjor, ble det varslet at byen ville være gjenerobret innen uker eller måneder.

Det tok 100 dager med kamper før den USA-ledede koalisjonen klarte å ta over Øst-Mosul. Nå er det den vestlige delen av Mosul som skal gjenerobres, og kamphandlingene har blitt intensivert de siste ukene.

Fire måneder etter startskuddet for invasjonen har IS fortsatt tusenvis av soldater inne i Mosul, og de sivile lidelsene er enorme.

– Det var lik i gatene da vi gikk forbi, det var barn og deler av lik, sier Safana (23) til nyhetsbyrået AFP i en flyktningleir utenfor Mosul.

Hun fortalte at IS-krigere hadde tatt seg inn i nabolaget hennes i vestlige Mosul.

– De kom inn på morgenen og sa at hvis vi ikke hadde forlatt hjemmene våre innen kvelden, skulle de drepe oss.

Tusenvis flykter daglig



Ifølge FN har over 28.000 personer lagt på flukt siden koalisjonen satte i gang kampen om vestlige Mosul 19. februar. Disse tallene tyder på at denne perioden er den til nå mest intense siden invasjonen startet. Irakiske myndigheter anslår at antallet som har flyktet er på 31.000.

176.000 personer har flyktet fra Mosul siden oktober, ifølge FN. Reuters-fotografen Zohra Bensemra har tatt en rekke bilder fra et feltsykehus utenfor Mosul, som viser de store sivile lidelsene.

Bildene viser blant annet en blodig gutt som står utenfor et feltsykehus, og får behandling for skadene sine.

Innledningsvis ledet den kurdiske Peshmerga-styrken invasjonen fra nord i Irak, mens den irakiske regjeringshæren ledet an fra sør.

Caroline Gluck, som jobber for FNs høykommisær for flyktninger, sier til Al-Jazeera at mange som ikke er i stand til å flykte, lider av matmangel som følge av de intense kampene.

– Familier har fortalt oss at de går tom for mat, sier hun på telefon fra Bagdad, hovedstaden i Irak, og legger til:

– Mange spiser bare brød og vann, eller tomater eller vann, bare et måltid om dagen. Ikke bare har matvareprisene skutt i været, men det er virkelig ikke noe mat til salgs, selv hvis du har penger, sier hun.

FÅR MAT: Irakiske flyktninger står i kø for å få utdelt mat i en flyktningleir 10 kilometer sør for Mosul. Foto: Khalid Mohammed, , Ap

IS slo tilbake



En irakisk generalløytnant anslo i slutten av desember at byen er gjenerobret innen tre måneder.

Koalisjonen mot IS, som har fått tilnavnet «Operation Inherent Resolve», hevder at framgangen stoppet opp på grunn av værforhold, tøff motstand og problemer knyttet til faren for sivile lidelser når kampene nådde tettbebygde strøk.

Innbyggere i Mosul rapporterte onsdag at sivile liv gikk tapt i et luftangrep mot en IS-drevet moské inne i byen. Dette angrepet viser hvor nære hundretusener befinner seg kampene.

Tidlig på morgenen torsdag gjennomførte IS et kraftig motangrep mot de irakiske styrkene. IS utnyttet at tett regn og sterk vind gjorde det vanskelig for regjeringsstyrkene.

Reuters rapporterer at IS-krigerne blant annet bruker bilbomber og snikskyttere for å stå imot offensiven.