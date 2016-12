Ambassadørens siste ord: – Det er alltid enkelt å ødelegge

Han snakket varmt og ydmykt om bildene fra sitt eget Russland. Så hevet den dresskledte mannen bak ham våpenet. Det aller siste Andrey Karlov fikk sagt før han døde var i følge vitner: – Det er alltid enkelt å ødelegge, men det er vanskelig å bygge opp.

Avisen Hurriyets kommentator Murat Yetkin forteller at han pesonlig kjente den russiske ambassadøren Andrey Karlov. Det er han som forteller om ambassadørens siste ord før han ble skutt og drept av politimannen Mevlüt Mert Altıntaş.

Drapsmannens foreldre, søsteren og to andre slektninger ble hentet inn av politiet i natt. Også kameraten som Altıntaş delte leilighet med, er anholdt av politiet, melder nyhetsbyrået Andalou. Familien kommer fra en provins vest i Tyrkia og 22-åringen gjennomførte politiutdannelsen i storbyen Izmir.

– Ble suspendert og etterforsket.



Hurriyet skriver at drapsmannen tok fra jobben i går og booket inn på et hotell rett ved kunstmuseet der han mandag ettermiddag gjennomførte sjokkangrepet mot Russlands ambassadør.

Det avdekkes stadig mer av 22-åringens bevegelser de siste månedene. Det tyrkiske regimet har stengt alt som er av kritiske medier og det regimetro Hurriyet som skriver at man mener det finnes forbindelser mellom politimannen og Fethullahist Terrorist Organization (FETÖ). Det er en organisasjon som støtter president Erdogans hovedfiende Fethullah Gülen.

Drapsmannens bevegelser i dagene rundt kuppforsøket ettergås i detalj. Hurriyet skriver at mens alle polititjenestemenn var på jobb i de dramatiske dagene etter 15.juli, tok Mevlüt Mert Altıntaş ut to fridager. Han hadde da vært stasjonert i den sørøstlige provinsen Diyarbakır. Politisjefen som ga ham fri, skal senere ha blitt arrestert i forbindelse med Erdogans massearrestasjoner av potensielle Gülen-tilhengere.

Drapsmannen skal selv ha blitt suspendert i oktober og etterforsket for mulige bånd til FETÖ. Han var tilbake på jobb 15.november.

Åstedet for drapet, et kunst- og kultursenter i Ankaras Çankaya-distrikt, skal være et av de sikreste i Tyrkia. Kommentator Yetkin skriver at innen en radius på 50 meter ligger ambassadene til USA, Tyskland og Østerrike.

Blant de nærmeste naboene er også Ankaras industrikammer, et nasjonalt bankbyrå, det russiske handelskammer og et av kontorene til den statlige påtalemakten.

Like ved ligger også hovedgaten Atatürk Boulevard, hvor statsministeren passerer opptil flere ganger om dagen.

– Minst åtte skudd



Det er fotograf Burhan Ozbilici som har tatt de dramatiske bildene av den dresskledte drapsmannen. Han var på jobb for Reuters og forteller til NBCNews om et rutineoppdrag som endte med forferdelse.

Ambassadør Karlov åpnet en fotoutstillingen «Fra Kaliningrad til Kamchatka, gjennom reisendes øyne». Så begynte en mann i dress plutselig å skyte.

– Jeg trodde først det var et spill. Da folk forstod at de så et kaldblodig drap, flyktet de for å komme seg i dekning, sier fotografen.

Han mener det ble avfyrt minst åtte skudd og at lyden inne i galleriet var voldsom. Andre vitner mener at politimannen skjøt minst 11 skudd mot ambassadøren og bilder på veggene.

Fotografen forteller at ambassadøren snakket mildt og kjærlig om sitt hjemland, han lot oversetteren få tid, og Ozbilici sier han tenkte at Karlov virket rolig og ydmyk helt til skuddene plutselig smalt.

– Holdt hodet kaldt



Hurriyet-kommentator Mehmet Yetkin beskriver den russiske ambassadøren som en mann av den gamle skolen, med en lang karriere bak seg i diplomatiet. Karlov skal blant annet ha vært russernes ambassadør til Nord-Korea.

– Han holdt hodet kaldt også da Tyrkia skjøt ned et russisk fly på grensen til Syria, skriver kommentatoren.

MINNES AMBASSADØREN: Utenfor utenriksdepartementet i Moskva legges det ned blomster etter drapet i Ankara. Foto: Vasily Maximov , AFP



Det spekuleres nå i om den 22 år gamle drapsmannen kan ha vært en del av Gülen-bevegelsen, det tyrkiske regimets hovedfiende.

– Men hvis det stemmer, hvordan i all verden har han klart å ikke bli pågrepet, skriver Yetkin og er tydelig på at han tviler på denne forbindelsen.

Mens angrepet skjedde skal Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavuşoğlu ha vært ombord i et fly på vei til Moskva. Utenriksministerne i Russland, Tyrkia og Iran skulle diskutere situasjonen i Syria.

Møtet vil bli gjennomført, skriver Hurriyet.

Avisen mener etterspillet de neste dagene også må gå inn i politets håndtering av drapsmannen. Han ble skutt og drept. Politiet burde ha pågrepet ham. Da ville Tyrkia fått mange flere svar, mener avisen.