14.000 flyktet fra Mosul på en dag

Antallet sivile som flykter fra kampene mellom den irakiske hæren og IS øker kraftig etter rapporter om bruk av kjemiske våpen.

Ifølge irakiske myndigheter flyktet 14.000 mennesker fra Nord-Irak bare på torsdag. Dette er den største bølgen av internt fordrevne sivile etter at USA i februar gikk inn og støttet en operasjon vest i Mosul, melder Al Jazeera.

– Hjelpeorganisasjoner advarer om at tallene vil stige, særlig fordi vest-Mosul er tett befolket og kampene har ikke engang nådd disse områdene, sier Stefanie Dekker, Al Jazeeras reporter i Khazer, ost for Mosul.

Behandles for kjemisk våpen

Det totale antallet internt fordrevne som har flyktet siden militæret startet å svare tilbake er nå oppe i 46.000 mennesker, sier departementet.

Lørdag advarte FN om at tolv mennesker, inkludert kvinner og barn, har blitt behandlet for mulig eksponering av kjemiske våpenmidler siden 1. mars, melder Nyhetsbyrået Reuters.

PÅ FLUKT: Mange av de på flukt er barn. Nashwan fra Mosul rømte fra byen i oktober 2016, til tross for advarslene fra IS om at alle som forlater «kalifatet» vil bli drept. Her er sønnen hans Bilal (1,5). Foto: Harald Henden , VG

Fire av dem er viser «alvorlige tegn forbundet med eksponering for blistergass», en form for kjemisk våpenmiddel som ødelegger huden og skaper store blemmer, og som kan være dødelig ved eksponering av mye hud, eller som følge av at luftveie blir skadet.

Røde Kors: – Dette er fryktelig

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) sa fredag ​​at fem barn og to kvinner får behandling for eksponering av kjemiske midler.

– Dette er fryktelig. Hvis det stemmer at det er brukt kjemiske våpen, er dette et alvorlig brudd på internasjonal humanitær rett og en krigsforbrytelse, uavhengig av hvem som har vært målet eller ofre for angrepene, sa FNs humanitære koordinator i Irak, Lise Grande, i en uttalelse ifølge Reuters.

FN har tidligere gått ut og advart at situasjonen er urovekkende og at de må forberede seg på alle mulige humanitære scenarier.