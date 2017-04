Washington Post: Trump vurderer å sette Syrias luftvåpen ute av spill

– Noe må skje, sier president Donald Trump etter det kjemiske angrepet i Syria. Flere amerikanske medier melder at han vurderer å bruke militærmakt mot Syrias president Bashar al-Assad.

Donald Trump skal natt til fredag norsk tid møte den militære sjefsnemnd i USA for å diskutere ulike muligheter for å bruke militærmakt mot Syrias president Bashar al-Assad, skriver Washington Post. Opplysningene baseres på anonyme tjenestemenn avisen har pratet med.

Planene kommer som følge av at eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) på tirsdag hevdet at et kjemisk angrep drepte minst 72 mennesker i den opprørskontrollerte provinsen Idlib nord i Syria.

Trump skal blant annet vurdere å gjennomføre angrep mot syriske, militære mål og ta grep for å sette landets flyvåpen ut av spill.

Ifølge Washington Post er Russlands nærvær i Syria, i tillegg til hensynet til USAs pågående krigføring mot Den islamske stat (IS) i Syria, innvendinger mot en militær intervensjon som blir diskutert.

– Jeg synes det Assad gjorde er forferdelig, sa Trump til reportere på torsdag, med henvisning til gassangrepet.

Han la til at angrepet i Syria er en «skam for menneskeheten», før han slo fast:

– Noe må skje.

Det er foreløpig ikke kjent hvem som sto bak det kjemiske angrepet. USA har lagt skylden på Assad-regimet, noe som kan skape splid med Russland, som står ved Assads side i den syriske borgerkrigen. Russland har hevdet at en kjemisk våpenfabrikk som tilhørte opprørerne ble bombet.

Idlib-provinsen der angrepet fant sted er i hovedsak kontrollert av den al-Qaida-tilknyttede opprørsgruppen Fatah al-Sham, som inntil sommeren 2016 het Nusrafronten.

Tillerson har endret mening



Trumps utenriksminister Rex Tillerson sa for en uke siden at det syriske folk bør avgjøre Assads framtid. Torsdag uttalte han imidlertid dette:

– Assads framtidige rolle er uviss, og med de handlinger han har stått bak, synes det ikke å være noen rolle for ham som leder for det syriske folk, sa han.

Onsdag hevdet han at angrepet er «over streken». Han understreket at høyeste prioritet for USA er å bekjempe IS, men at de etter at det er gjennomført, vil jobbe for å få Assad fjernet.

– Disse skrittene er nå på vei, sa Tillerson.

USA leder koalisjonen Operasjon Inherent Resolve, der blant andre Norge inngår, som tar sikte på å bekjempe IS. Koalisjonen startet krigføringen sommeren 2014, og har utført bombeangrep i Syria og Irak.

– Gått over streken



Flere medier, blant andre Reuters og CNN, meldte torsdag at Trump overfor medlemmer av Kongressen skal ha antydet at han vurderer å bruke militærmakt mot Assad-regimet.

De republikanske senatorene John McCain og Lindsey Graham gikk på torsdag ut med en kunngjøring der de åpnet for bruk av militærmakt.

– Vi er enige med presidenten i at Assad har gått over streken med sin siste bruk av kjemiske våpen. Budskapet fra USA må være at dette ikke kan godtas. Vi må vise at ingen utenlandsk makt lenger kan eller vil beskytte Assad. Han må betale prisen for dette forferdelige angrepet, heter det i kunngjøringen.