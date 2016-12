Veto mot våpenhvile i Aleppo

Russland og Kina har lagt ned veto mot en FN-resolusjon som skulle føre til en syv dager lang våpenhvile i Aleppo i Syria.

– Det vil være en provoserende handling som undergraver den russisk-amerikanske innsatsen, sa Russlands utenriksminister Sergei Lavrov før avstemningen i Sikkerhetsrådet mandag.

Russland har foreslått en fornybar våpenhvile på bare 24 timer og vil unnta militante grupper som Jabhat Fateh al-Sham, tidligere kjent som Nusrafronten, fra avtalen.

– Når vi får landet en avtale, kommer opprørere som nekter å forlate den okkuperte delen av Aleppo, til å anses som terrorister, og da kommer Russland til å støtte den syriske hæren i kampen mot dem som blir igjen, sa Lavrov videre.

– Provoserende

Han mener at en resolusjon om en midlertidig våpenhvile ville kunne føre til at opprørerne får mulighet til å reorganisere seg.

– Om vi tar alle aspektene til etterretning og utviklingen av den nåværende situasjonen, vil en våpenhvile være et provoserende tiltak, som svekker forhandlingene og det russisk-amerikanske arbeidet, sa Lavrov.

FNs resolusjonsutkast har blitt utarbeidet av Egypt, New Zealand og Spania. Russland og USA skal gå i gang med forhandlingene i Genève tirsdag ettermiddag eller onsdag morgen.

– Under forhandlingene med amerikanerne skal det legges konkrete ruter og tidsfrister for opprørernes uttrekning fra Øst-Aleppo. Når dette er avgjort, kan man få i stand en våpenhvile, sa Lavrov.

Gir seg ikke

Til tross for meldingene om den russisk-amerikanske planen og at regjeringsvennlige styrker har gjeninntatt flere områder i Øst-Aleppo, nekter opprørsgruppene å gi seg.

– Vi skal kjempe til siste blodsdråpe, sier Abu Abdel Rahman al-Hamawi i opprørsgruppen Jaish al-Islam.

– Det er uaktuelt for opprørsgruppene å trekke seg ut, sier Yasser al-Youssef i den islamistiske gruppen Nureddine al-Zinki.

Syriske regjeringsstyrker og deres allierte erobret mandag områder i Øst-Aleppo som var kontrollert av opprørsstyrker.

– De klarte å ta kontroll over Kadi Askar-bydelen. Dermed har de regjeringsvennlige styrkene kontroll over to tredeler av Øst-Aleppo, sier leder for Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), Rami Abdel-Rahman.

Den syriske hæren konsentrerer seg nå om å overvinne kontroll i bydelen al-Shaar med artilleri og luftangrep.