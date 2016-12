USAs utenriksminister om Aleppo: Intet mindre enn en massakre

USAs utenriksminister John Kerry sier ingenting kan rettferdiggjøre det syriske regimets brutalitet mot sivile.

Den amerikanske utenriksministeren anklager Syrias president Bashar al-Assad for å stå bak det han kaller «intet mindre enn en massakre» i Aleppo.

– Det er absolutt ingen ting som kan rettferdiggjøre den tilfeldige og barbariske brutaliteten som sivile er blitt utsatt for av regiemt og dets allierte fra Russland og Iran i løpet av de siste ukene – eller, nærmere bestemt, de siste fem årene, sier John Kerry på et pressemøte ifølge Reuters.

– Assads regime er i ferd med å utføre intet mindre enn en massakre, legger han til.

Kerry oppfordrer det internasjonale samfunnet til å legge press på alle parter for å få slutt på krigen i Syria.

De siste dagene har det blitt rapportert om bomberegn og rene henrettelser i Øst-Aleppo. Torsdag ble sivile og opprørere evakuert fra den krigsherjede byen.

Det er uten tvil en stor seier for regimet at hele byen nå er under deres kontroll:

– Vi skriver historie med frigjøringen av Aleppo, og frigjøringen er verdt mer enn bare ordet «gratulasjoner», sa Assad torsdag i en video han la ut via presidentkontorets profiler i sosiale medier.

Det antas imidlertid at det fortsatt er om lag 50.000 mennesker igjen i ruinene. Fredag fortsetter trolig evakueringen, ifølge BBC.

FNs sikkerhetsråd samles fredag for å drøfte situasjonen i Aleppo etter at evakueringen av sivile har begynt og syriske regjeringsstyrker har tatt full kontroll over byen. De skal drøfte blant annet muligheten for å sende internasjonale observatører som skal overvåke situasjonen og sørge for at nødhjelp kommer fram.

(VG/NTB)