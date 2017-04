USAs Syria-angrep: Russland trapper opp Syrias luftvern

Russland vil hjelpe Syria med å styrke luftvernet etter USAs angrep.

Russiske militærstyrker skal styrke Syrias luftvermet, ifølge nyhetsbyrået AP. Talsmann fra det russiske forsvarsdepartmentet, Maj Gen Igor Konashenkov, sier at flere metoder vil bli satt i gang for å styrke det syriske forsvaret og hjelpe til å beskytte det han omtaler som den mest sensitive syriske infrasturkturen.

VGTV: Her regner amerikanske missiler over Syria

Konashenkov sier at USAs angrep heller ikke gikk spesielt bra, og hevder ifølge The Guardian at bare 23 av de 59 missilene nådde basen utenfor byen Homs.

Natt til fredag lokal tid angrep USA en syrisk luftbase. Angrepet var ifølge USAs forsvarsdepartement en straff det kjemiske angrepet i byen Khan Sheikhun tirsdag. Både USA og en rekke andre land mener det var syriske regjeringsstyrker som sto bak angrepet.

Amerikanske myndigheter understreker nattens angrep var en direkte reaksjon på det kjemiske angrepet tirsdag, og ikke begynnelsen på en bredere militær fronting mot Assad.

Syrias president Bashar Al-Assads kontor fordømmer USAs angrep, ifølge AP, og beskriver det som en uforsvarlig og uansvarlig oppførsel.

Russland reagerer dessuten kraftig på angrepet, og sier det kan skade forholdet med USA alvorlig. Fredag formiddag melder nyhetsbyrået AP også at Russland har suspendert en avtale med USA fra 2015 om tiltak som skal hindre hendelser mellom russiske fly og fly fra kolaisjonsstyrken som opererer i Syria. Dette er en direkte reaksjon på nattens angrep.