USAs Syria-angrep: Dette vet vi

Angrepet var en straff for Syrias bruk av kjemiske våpen.

Angrepet mot den syriske flybasen i natt varte i omtrent to minutter, og skjedde omtrent klokken 02.40 norsk tid. Det sier talsmann i USAs forsvarsdepartement, Jeff Davis, til pressen ifølge BuzzFeed.

Bakgrunn: USA har fyrt av kryssermisiler mot Syria

USA har bekreftet at de fyrte av 59 Tomahawk-missiler mot luftbasen Al-Shayrat i Homs. Basen er en regimestyrt flybase.

Missilene ble skutt ut fra de to amerikanske marinefartøyene USS Porter og USS Ross, som befant seg i Middelhavet. Flybasen skal ha stått i brann i to timer etter at den ble truffet.

Både fly, rullebaner, flyhangarer og ammunisjonslagre, radarer og bensinlagre skal ha blitt truffet, sier Davis.

Militærbasen er ifølge Al Arabiya en av de viktigste basene i Syria, med blant annet flyene MiG 23, MiG 24 og Sukhoi Su 25. Basen inneholder også angrepsmissiler, forsvarssystemer og radarer.

Ifølge guvernøren i Homs ble minst seks mennesker drept i angrepet.

Les også: Putin reagerer kraftig

Trump har bekreftet at han beordret et militært angrep, som straff for det kjemiske angrepet i Syria tirsdag, hvor 83 mennesker så langt er drept.

Ingen har tatt på seg skylden for angrepet tirsdag, men USA og en rekke andre land mener det er den syriske regjeringshæren som står bak.

Russiske myndigheter ble ifølge CNN varslet om angrepene før de skjedde. Ifølge Davis skal russere ha vært på flybasen i perioden den ble angrepet, og USA skal ha snakket med Russland flere ganger i forkant av angrepet. Davis går ikke inn i detaljer om samtalene.

Også NATO-sjef Jens Stoltenberg ble varslet om angrepet på forhånd.

Trump sa allerede torsdag kveld at han vurderte å bruke militærmakt mot Syrias president Bashar Al-Assad.