USA og Russland møtes til nye Syria-samtaler

USA og Russland vil i helgen gjøre et nytt forsøk på å få i stand en våpenhvile i Syria, bekrefter begge land. Flyangrepene i Aleppo fortsetter med uforminsket styrke.

Ifølge russiske myndigheter vil utenriksminister Sergej Lavrov og hans amerikanske kollega John Kerry møtes i Lausanne lørdag.

Ifølge Lavrov vil Tyrkia, Saudi-Arabia og trolig også Qatar delta under samtalene i Sveits.

Amerikansk UD bekrefter at Kerry skal delta på møtet i Lausanne, men understreker at han ikke skal møte Lavrov på tomannshånd.

USA trakk seg i begynnelsen av måneden fra samtalene med Russland om en ny våpenhvile i Syria og anklaget Moskva for «uansvarlig» støtte til president Bashar al-Assad.

– Vi arbeider selvsagt gjennom en rekke diplomatiske kanaler for å forsøke å redusere voldsbruken i Syria, og dette inkluderer nødvendigvis en viss russisk deltakelse, sier en talsmann for Det hvite hus, Josh Earnest.

Han toner ned betydningen av at både Kerry og Lavrov vil være til stede og utelukker et mulig militært samarbeid med russerne i Syria.

Lærdagens møte i Lausanne skjer i regi av den såkalte Støttegruppen for Syria (ISSG) og Kerry setter seg deretter på flyet til London for nye Syria-samtaler søndag.

– Kerry vil delta på begge møter for å diskutere en flernasjonal tilnærming for å løse krisen i Syria, inkludert et langvarig opphør i voldsbruken og en gjenopptakelse av hjelpesendingene med humanitærhjelp, sier talsmannen John Kirby.

Hvem som skal delta under søndagens møte i London er ikke kjent, men Russland blir trolig ikke med på dette.

– Uansvarlig

Den forrige våpenhvilen brøt sammen i september etter at minst 90 syriske regjeringssoldater ble drept i et amerikanskledet flyangrep mot en militærbase i Deir al-Zor.

Pentagon beklaget angrepet, men få dager senere innledet syriske regjeringsstyrker med luftstøtte fra Russland et stormløp mot de opprørskontrollerte delene av storbyen Aleppo.

Sivile ofre

Flere hundre sivile er siden drept i offensiven, over hundre av dem barn, ifølge FN. Onsdag fortsatte fly- og artilleriangrepene med uforminsket styrke.

Ifølge aktivister i byen ble minst 15 mennesker drept i et flyangrep mot et kjøpesenter onsdag ettermiddag, mens det syriske eksilgruppa SOHR opplyser at angrepet kostet sju mennesker livet. Titalls flere skal ha blitt drept i opprørskontrollerte områder de siste par dagene.

Den voldsomme bombingen av Aleppo har fått flere europeiske ledere til å ta til orde for sanksjoner mot Russland.

EU-landene har innledet uformelle samtaler om dette, opplyste tjenestemenn i Brussel onsdag.

Ringte Putin

Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president François Hollande oppfordret onsdag i en telefonsamtale med Vladimir Putin den russiske presidenten til å bidra til en ny våpenhvile i Syria, opplyser Hollandes kontor.

Putin avlyste nylig et besøk i Paris, etter at Hollande i et intervju sa at han var usikker på om den russiske presidenten var velkommen.

Frankrikes utenriksminister Jean-Marc Ayrault har tatt til orde for at Den internasjonale straffedomstolen (ICC) bør etterforske Russland for mulige krigsforbrytelser i Syria.