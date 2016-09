USA innrømmer: Flere titalls Assad-soldater trolig drept i amerikansk luftangrep

På jakt etter IS-opprørere utenfor storbyen Deir Ezzor gjorde de amerikanske flyene kjempetabben: I stedet for terroristene, slapp de bombelasten over president Bashar al-Assads regjeringssoldater.

Så mange som 80 syriske regjeringssoldater ble drept i angrepet, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Det var lørdag ettermiddag at to F-16 støttet av to A-10-fly krysset grensen fra Irak for å angripe mål nær flyplassen i Deir Ezzor øst i Syria.

– Krigsfly fra den internasjonale koalisjon gjennomførtei dag fire flyangrep mot syriske styrker, som er omringet av den Islamske staten IS, ved flystasjonen i Deir Ezzor, skriver det russiske forsvaret i en uttalelse.

Nå krever Russland at FNs sikkerhetsråd samles til et hastemøte om feilbombingen.

Amerikanske CENTCOM innrømmer at de «kan ha utført et luftangrep mot syriske regjeringsstyrker».

- Koalisjonsstyrkene trodde de angrep en stilling tilhørende IS som de hadde kartlagt over lengre tid før angrepet, skriver hovedkvarteret i en pressemelding VG har fått tilgang til.

Stanset av Russland



GODE VENNER: Syrias president Bashar al-Assad (til venstre) og Russlands president Vladimir Putin (til høyre). Foto: Alexei Druzhinin , AP

Russlands status i deler av Midtøsten blir trolig ikke mindre etter lørdagens feilbombing. Det var nemlig de som måtte fortelle USA at flyene var på villspor - og dermed trolig også hindret at enda flere liv gikk tapt.

USA har tidligere sendt fly mot syriske jagerfly for å hjelpe soldater de støtter på bakken.

- Angrepet ble stoppet umiddelbart da koalisjonen ble informert av russiske styrker at soldatene og kjøretøyene de angrep muligens var en del av de syriske regjeringsstyrkene, skriver CENTCOM i pressemeldingen.

Området der angrepene skjedde er preget av kamper mellom flere parter i den syriske konflikten. Byen var tidligere under fullstendig IS-kontroll, men også her har terrorgruppen blitt drevet tilbake.

Bombingen har ifølge en pressemelding fra Assads styrker gitt ekstremistgruppa IS mulighet til å etablere seg på en høyde nær militærbasen.

- Bevis på USAs støtte til IS



UOVERSIKTLIG: Her kjemper det som skal være IS-krigere i høydedragene rundt flypalssen i Deir Ezzor tidligere i sommer. Det var dette området amerikanske fly bombet lørdag - da de traff det som viste seg å være syriske regjeringssoldater. Foto: AP

Lørdag kveld raste fortsatt kampene mellom regjeringsstyrkene og IS rundt flyplassen.

– Dette er en seriøst og åpenbart angrep på det syriske forsvaret og et åpenbart bevis på USAs støtte til IS og andre terroristgrupper, står det ien pressemelding fra det syriske forsvaret lørdag.

Syrias president Bashar Assads regjering anser alle som kjemper imot dem for å være terrorister og har flere ganger tidligere anklaget USA og opprørsgrupper for å støtte ekstremister.

USA hevder på sin side at de sa fra til Russland før de startet bombeangrepene. Og at de flere ganger tidligere har bombet IS-stillinger på det samme stedet.

- Syria er en kompleks situasjon med ulike militære styrker og militsgrupper når på hverandre. Men koalisjonsstyrkene ville aldri angripe en kjent stilling tilhørende syriske regjeringsstyrker med vilje, skriver amerikanerne i sin pressemelding.

