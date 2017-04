USA har fyrt av kryssermissiler mot Syria

NEW YORK (VG) Som et svar på det kjemiske gassangrepet i Syria, har USA skutt flere enn 50 Tomahawk-missiler mot en syrisk flybase. – Nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sier Trump.

Det er flybasen Shayrat som blir rammet av de amerikanske missilangrepene natt til fredag.

Ifølge nyhetsbyrået AP har USA skutt rundt 60 Tomahawk-missiler mot flybasen som et svar på det kjemiske angrepet i Idlib tidligere denne uken.

Dette er det første direkte amerikanske angrepet mot regimet til Syrias president Bashar al-Assad siden borgerkrigen startet for seks år siden.

Missilene ble skutt ut fra de to amerikanske marinefartøyene USS Porter og USS Ross.

– Angrepet mot Syria var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sier Trump i en uttalelse på sitt feriested Mar-a-Lago i Florida natt til fredag norsk tid.

– Barbarisk angrep

Den amerikanske presidenten ber verdens siviliserte nasjoner følge USA og få en slutt på «nedslaktingen og blodbadet» i Syria. Han omtalte gassangrepet som «et angrep på hjelpeløse menn, kvinner og barn».

– Det var en sakte og brutal død for så mange. Til og med nydelige babyer ble drept i dette barbariske angrepet.

Fra talerstolen i Florida bekreftet Trump at det amerikanske luftangrepet var et svar på gassangrepet tidligere denne uken.

– I kveld beordret jeg et militært angrep mot flybasen der de kjemiske angrepene ble gjennomført.

Ifølge CNN ble russiske myndigheter varslet om USAs angrep før de fant sted.

SKJØT UT MISSILER: Det var fra de to amerikanske marinefartøyene, USS Porter (bildet) og USS Ross at ble missilene avfyrt. Foto: Ford Williams , AFP

Varslet angrep

Minst 86 mennesker ble drept i det kjemiske angrepet tirsdag, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights. USA og en rekke andre land mener det er den syriske regjeringshæren som står bak angrepet.



Torsdag kveld – timer før USAs missilangrep – uttalte Trump at han vurderte å bruke militærmakt mot Syrias president Bashar al-Assad.

Ifølge Washington Post holdt han et møte med den militære sjefsnemd for å diskutere de ulike mulighetene de hadde. Angrep mot syriske, militære mål for å sette flyvåpenet ut av spill, var et av alternativene.