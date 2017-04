USA fyrer av raketter mot Syria

NEW YORK (VG) Som et svar på det kjemiske angrepet i Syria, har USA skutt mer enn 50 kryssermissiler mot en syrisk flybase.

Det er flybasen Shayrat som blir rammet av de amerikanske luftangrepene natt til fredag. Ifølge nyhetsbyrået AP har USA skutt rundt 60 kryssermissiler mot flybasen som et svar på det kjemiske angrepet i Idlib tidligere denne uken.

Det er ventet at USAs president Donald Trump kommer til å kommentere luftangrepet innen kort tid. Han befinner seg for tiden på luksuslandsted Mar-a-Lago i Florida, hvor han pleier å holde hus i helgene.

Minst 86 mennesker ble drept i angrepet tirsdag, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights. USA og en rekke andre land mener det er den syriske regjeringshæren som står bak angrepet, og torsdag kveld uttalte Trump at han vurderte å bruke militærmakt mot Syrias president Bashar al-Assad.

Ifølge Washington Post holdt han et møte med den militære sjefsnemden i USA for å diskutere de ulike mulighetene de hadde. Angrep mot syriske, militære mål for å sette flyvåpenet ut av spill, var et av alternativene.