USA avbryter aksjon mot strandet IS-konvoi i den syriske ørkenen

Det amerikanske militæret har avsluttet luftovervåkningen av bussene med hundrevis av IS-krigere og deres familier som de siste ti dagene har stått fast midt ute i ingenmannsland i ørkenen øst i Syria.

Etter at amerikanske krigsfly først bombet veien og en bro slik at de totalt 17 bussene med IS-krigere og deres familier ikke kunne fortsette mot bestemmelsesstedet - den IS-kontrollerte grensebyen Bukamal i Deir al-Zor-provinsen - har amerikanerne de siste ti dagene overvåket konvoien, som har stått strandet i ingenmannsland, med droner og fly.

I løpet av denne tiden har det amerikanske militæret slått nådeløst til og drept 85 personer, som de mener er IS-terrorister, som har beveget seg for langt vekk fra konvoien - enten det har vært for å stikke av eller gå på do.

Fredag avbrøt imidlertid den amerikanske militærledelsen oppdraget - på anmodning fra det russiske militæret.

– For å unngå motstridende forsøk på å bekjempe IS, har koalisjonens overvåkningsfly forlatt luftrommet på forespørsel fra russiske tjenestemenn i forbindelse med deres offensiv mot Deir al-Zor, heter det i en pressemelding fra det amerikanske forsvarsdepartementet.

Bakgrunn: Hundrevis av IS-krigere skulle evakueres i byttehandel

KVINNER OG BARN: Gjennom vinduene på bussene som skulle evakuere rundt 300 IS-krigere fra Qalamoun, som del av en byttehandel IS gjorde med Assad-regimet og Hizbollah-militsen, kunne man skimte IS-krigernes koner og barn. Foto: Omar Sanadiki , Reuters

Frontlinjen flyttet

Beslutningen om å trekke tilbake de amerikanske krigsflyene, som har sirklet over konvoien dag og natt, ble tatt etter at syriske regjeringsstyrker rykket frem gjennom Deir al-Zor-provinsen og passerte stedet hvor konvoien står fast, heter det i en pressemelding fra U.S. Central Command.

Konvoien står nå bak frontlinjen, inne på regimekontrollert område, og ifølge det amerikanske militæret er det nå opp til den syriske regjeringshæren å avgjøre skjebnen til IS-krigerne og deres familiemedlemmer.

I utgangspunktet hadde det syriske regimet lovet de i overkant av 600 IS-krigerne og deres familiemedlemmer fritt leide gjennom flere hundre kilometer med regjeringskontrollerte områder som en del av en oppsiktsvekkende byttehandel hvor IS skulle oppgi en enklave de har kontrollert på grensen mellom Syria og Libanon i tre år, samt frigi likene av ni libanesiske soldater som ble tatt til fange i 2014.

Desperate krigere: IS mister grepet i Raqqa

IS-KRIGERE: Bildene fra konvoien viser at den frakter både væpnede IS-krigere og ikke-stridende sivile. Dette har ført til at det amerikanske militæret ikke har angrepet selve konvoien, kun enkeltpersoner som har beveget seg vekk fra den. Foto: Omar Sanadiki , Reuters

– Regimet er ansvarlig

USA var imidlertid ikke part i denne avtalen, og grep derfor militært inn for å hindre IS-konvoien å nærme seg grensen til Irak.

– IS er en global trussel; å forflytte terroristene fra et sted til et annet som del av en byttehandel er ikke en endelig løsning, uttaler det Combined Joint Task Force Operation Inherent Resolve i en pressemelding.

Den amerikanskledede koalisjonen vil fortsette å bruke tilgjengelige virkemidler for å støtte Syrian Democratic Forces og irakiske partnere i oppdraget om å nedkjempe IS, heter det videre i pressemeldingen.

– Fra starten av denne situasjonen 29. august har vi plassert ansvaret for bussene og passasjerene på det syriske regimet, som i samarbeid med den libanesiske Hizbollah-militsen har forhandlet en avtale med IS om å flytte deres terrorister inn i Irak, sier koalisjonens operasjonssjef, brigader Jon Braga i en pressemelding.

Les også: Barn fra Raqqa traumatisert etter krig og IS-styre

KONVOI: De elleve ambulansene og 17 bussene som skulle frakte over 600 IS-krigere og deres familiemedlemmer hundrevis av kilometer gjennom regimekontrollerte områder til Deir al-Zor er her fotografert i Qalamoun-regionen vest i Syria før ferden startet i begynnelsen av forrige uke. Foto: Louai Beshara , AFP

Uviss skjebne for passasjerene i konvoien

Det er imidlertid uklart om den syriske regjeringshærens offensiv i området betyr at vilkårene for avtalen med IS nå vil bli oppfylt, og om bussene får fortsette mot den syriske grensebyen Bukamal i Deir al-Zor-provinsen.

– Regimets fremstøt forbi konvoien understreker fortsatt syrisk ansvar for bussene og terroristene. Som alltid vil vi gjøre vårt ytterste for å forsikre at IS-terroristene ikke beveger seg fremover mot grensen til våre partnere i Irak, fortsetter Braga.

Konvoien besto i utgangspunktet av i alt 17 busser, men seks av dem snudde etter at amerikanerne bombet veien, og kjørte tilbake til det regjeringskontrollerte området. De amerikanske militæret har ikke bombet selve konvoien fordi det skal befinne seg flere hundre ikke-stridende der, både eldre, kvinner og barn.

VG ved fronten i Irak: IS kjemper til døden