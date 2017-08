USA advarer mot al-Qaida-dominans i nordlige Syria

Mens terrororganisasjonen IS blir slått hardt tilbake i Irak og Syria, er tidligere al-Qaida-tilknyttede jihadister på offensiven i nordlige Syria.

«Fremtiden til nordlige Syria er i fare.»

Det skriver Syria-ansvarlig i det amerikanske utenriksdepartementet, Michael Ratney, i et brev publisert på departementets nettsider, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

I brevet advarer han på det sterkeste mot at opprørsgruppen Fatah al-Sham, som tidligere var den al-Qaida-tilknyttede al-Nusra-fronten, tar helt over Idlib-provinsen. Opprørsgruppen tok avstand fra terrororganisasjonen og byttet navn til Fatah al-Sham i 2016.



– Forferdelige konsekvenser



Det er for øyeblikket ikke kjent i hvilken grad opprørsgruppen i dag er tilknyttet al-Qaida.

De tre viktigste opprørsgruppene i Idlib er nevnte Fatah al-Sham, den mer moderate, men også islamistiske Ahrar al-Sham og vestligstøttede Den frie syriske hæren.

– Det viktigste som har skjedd nå, er at Fatah al-Sham, som tidligere var al-Qaida-tilknyttet, har drevet Ahrar al-Sham ut av byen Idlib. Akkurat nå har de overtaket i provinsen, sier professor Knut Vikør ved Universitetet i Bergen til VG.

Idlib er den siste provinsen i Syria som er dominert av opprørsgrupper og har blitt utsatt for heftige bombeangrep fra Syria og Russland over lang tid.

PROFESSOR: Knut S. Vikør ved Universitetet i Bergen. Foto: Uib

Siste opprørsprovins



«Alle vet at al-Golani og gjengen hans er de som bærer ansvaret for de forferdelige konsekvensene for Idlib», skriver Hatley videre i brevet, med henvisning til Abu Mohammad al-Golani, som er regnet som lederen av Fatah al-Sham.

Han oppfordrer andre opprørsgrupper til å holde seg unna jihadistene «før det er for sent».

«Hvis al-Nusra-fronten får hegemoni i Idlib-provinsen, vil det være vanskelig for USA å ikke overtale de internasjonale partene til å gjøre nødvendige tiltak», skriver Hatley videre.

Det var i 2015 at islamistiske opprørere overkjørte syriske regjeringsstyrker i Idlib. På det tidspunktet slet Assad-regimet hardt, men Russland snudde høsten 2015 maktbalansen da de for alvor kastet seg inn i borgerkrigen på Assads side.

Splittelse mellom viktige grupper



Vikør viser til at Den frie syriske hæren alltid har vært svakest blant de tre største opprørsgruppene, og at Ahrar al-Sham og Fatah al-Sham har samarbeidet tidligere.

– Internasjonalt press fra blant andre USA har ført til en splittelse mellom de to opprørsgruppene og de kriger nå mot hverandre, sier Vikør.

USA har aldri helt visst hvordan de skal forholde seg til Idlib-provinsen, ifølge professoren.

– De hadde et stort problem da Fatah al-Sham og Ahrar al-Sham samarbeidet. De ville bombe førstenevnte, men ikke sistnevnte. De slapp noen bomber og traff feil gruppe, sier Vikør.

Over to millioner mennesker bor i Idlib-provinsen. I byen Idlib frykter deler av befolkningen nå at bombeangrepene vil bli hyppigere som følge av at al-Qaida-tilknyttede opprørere strammer grepet om provinsen.

Reuters melder at folk i Idlib protesterer mot Fatah al-Shams maktovertagelse og ber om at opprørsgruppen forlater byen.