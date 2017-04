USA: 18 allierte drept etter feilsendt luftangrep i Syria

Et luftangrep fra den USA-ledede koalisjonen drepte 18 allierte soldater i nordlige Syria, opplyser det amerikanske forsvaret.

Den amerikanske hæren opplyser til nyhetsbyrået AP at et feilsendt luftangrep drepte 18 allierte krigere i Syria. De allierte styrkene kjempet mot terrororganisasjonen IS.

Det skyldes at de amerikanske kampflyene fikk feil koordinater av kurdiske styrker. Det opprinnelige målet for angrepet var styrker fra IS i sørlige Tabqa.

Istedet rammet angrepet Syrian Democratic Forces (SDF), som også er organisasjonen som ga den amerikanske hæren gale koordinater, ifølge den amerikanske hæren. 18 allierte ble drept i angrepet.

SDF har omringet Tabqa ved hjelp av luft- og bakkestøtte fra amerikanskledet koalisjon, ifølge nyhetsbyrået. En rekke land har bidratt med sine luftstyrker i en koalisjon for å overvinne IS. Det er uklart hvilket land som står bak den mislykkede bombingen, skriver AP.

Straffet etter bruk av kjemiske våpen



– Angrepet ble forespurt av allierte styrker, som hadde identifisert en lokasjon med IS-krigere. Området var i realiteten en fremskutt posisjon kontrollert av SDF, opplyser Pentagon, ifølge Reuters.

Etter at det syriske regimet brukte kjemiske våpen i et angrep som har vekket avsky i store deler av verden, ble regimet nylig straffet med et motangrep fra USA. Forrige uke fyrte marinefartøy av 59 Tomahawk-missiler mot en syrisk luftbase.

Både fly, rullebaner, flyhangarer og ammunisjonslagre ble truffet i angrepet, som markerer et skifte i den amerikanske politikken mot Assad-regimet, som støttes av Russland. Angrepet har ført til anstrengte diplomatiske relasjoner mellom USA og Russland.