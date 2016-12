Tyrkisk nyhetsbyrå: Tyrkia og Russland er enige om våpenhvile i Syria

Våpenhvilen skal gjelde for hele Syria, men «terrorgrupper» omfattes ikke av avtalen.

Tyrkia og Russland, som begge har vært dypt involvert i krigen i høst, har nå kommet til enighet om en våpenhvileavtale for landet som har vært preget av blodige kamper de siste fem årene.

Det er foreløpig ukjent hva betingelsene for avtalen er og hva sannsynligheten er for at partene i Syria vil godkjenne den. Det er også ukjent hvilke parter blant opposisjonen som er inkludert i avtalen.

Bakgrunn: Fem år med borgerkrig i Syria

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Anadolus kilder er planen at en våpenhvile allerede skal trå i kraft ved midnatt torsdag.

Dersom partene i Syria blir enige om våpenhvilen, vil det kunne bli utgangspunktet for fredsforhandlinger mellom det syriske regimet og opposisjonen. Planen er at forhandlingene skal holdes i Kasakhstans hovedstad Astana innen utgangen av januar, melder Anadolu.

Fikk du med deg? Slik har Russland og Tyrkia fått Syria-trøbbel

Russland og Tyrkia vil lede forhandlingene og være «garantister» for fredsprosessen, opplyser nyhetsbyråets kilder.

Nyheten kommer bare en liten uke etter at regjeringsstyrkene og deres allierte tok tilbake kontrollen over den viktige byen Aleppo rett før jul.

Les mer: Slik har Tyrkia snudd i spillet om Syria

(VG/NTB)