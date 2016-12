Trosset vinterkulden på julaften: Her er innbyggerne tilbake i Aleppo

Det er årevis siden sist de så husene sine. Årets julegave til Aleppos sivilbefolkning er endelig å kunne komme hjem.

Torsdag kunngjorde den syriske hæren at de har full kontroll over Aleppo, etter at sivile og opprørere ble evakuert ut av byen. Nå har sivile begynt å vende tilbake til det som en gang var Syrias største by.

Flere trosset vinterkunden og tok seg gjennom gatene på julaften. Enkelte hadde eiendelene sine lastet i trillebårer.

– Jeg kom for å se på huset mitt. Jeg har ikke sett det på fem år. Jeg håper ikke hjemmet mitt har blitt for ødelagt, sier Khaled al-Masri.

På tross av at syriske styrker har lett etter eksplosiver og ryddet unna det de har funnet gikk det av eksplosiver på en skole i byen akkurat da de sivile returnerte julaften.

To personer skal ha blitt drept og minst 30 skadet, og nyhetsbyrået SANA beskriver skolen som et «varehus» for ammunisjon og eksplosiver.

FN er enige: Skal undersøke krigsforbrytelser i Syria

FN-observatører

Observatører fra FN har overvåket evakueringen fra de tidligere opprørskontrollerte delene av Aleppo og forteller om desperate scener.

– 31 ansatte er nå på et oppdrag for å observere, opplyste Jens Lærke ved FNs nødhjelpskontor torsdag ettermiddag.

– En veldig stor, farlig, vanskelig og sammensatt evakuering går inn i sin siste fase, sa FNs spesialrådgiver Jan Egeland.

Norske Ola (32) jobber i Syria: – Veldig utfordrende i Aleppo

Ifølge Egeland hadde 35.000 forlatt Øst-Aleppo fram til torsdag formiddag, og han understreket viktigheten av FN-observatører på bakken.

– Tilstedeværelse betyr beskyttelse, sa han.

– Kan bygges opp



I den hardt rammede bydelen Bustan al-Qasr, i nærheten av Aleppos historiske gamleby, brukes bulldosere for å rydde unna stein og søppel.

Også i bydelen Al-Mayssar har tidligere innbyggere kommet tilbake. Blant dem er Umm Abdo, som sier at huset hennes er ødelagt.

– Det er ikke noe igjen av det. Men hus kan bygges opp igjen, sier hun.

Før regimet gjenerobret byen fortalte VG historien til seks av dem som hadde bodd der mens krigen raste rundt dem: De var omringet og angrepet i Aleppo. Her er innbyggernes historier om å overleve.

Les mer: Derfor har Norge og Vesten vært maktesløse i Syria

TILBAKE: Syrere går gjennom Salaheddin-distriktet i Aleppo lille julaften. Distriktet var kontrollert av opprørerne. Foto: , AFP PHOTO / George OURFALIAN





Kilde: VG/NTB