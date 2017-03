Syriske medier: Hæren har gjenerobret Palmyra fra IS

Syriske styrker er i gang med å rydde miner i Palmyra, etter at byen er gjenerobret nok en gang.

Den syriske hæren har tatt tilbake kontrollen av oldtidsbyen Palmyra i Syria, meldte statlige medier torsdag denne uken.

De russiskstøttede styrkene tok seg inn i de vestlige delene av byen onsdag kveld. Torsdag morgen hadde IS-krigerne trukket seg tilbake til boligområder øst i byen, meldte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

En talsmann fra det russiske forsvarsdepartementet hevder at minst 1000 IS-krigere ble drept eller skadet i angrepet, skriver CNN.

Nå er hæren i gang med minerydding etter å ha gjenerobret byen fra IS. Militære eksperter jobber for å rydde området for minefeller og eksplosiver lagt igjen av terrorgruppen.

Vandalisert byen

Palmyra, som ligger rundt 20 mil fra hovedstaden Damaskus og midt i den syriske ørkenen, ble inntatt av IS i mai 2015.

I løpet av de siste to årene har kontrollen av Palmyra skiftet hender mellom regjeringsstyrker og IS-krigere fire ganger, ifølge New York Times.

Palmyra * Palmyra er en ruinby fra antikken som ligger i oase i Syrias ørken ved den moderne byen Tadmur. Stedet står på UNESCOs verdensarvliste. * Byen var et viktig handelsknutepunkt, og ruinene reflekterer gresk, romersk og persisk påvirkning, så vel som lokale stiler. * Mest kjent er et nær 2.000 år gammelt tempel viet til guden Bel. * Ruinene er blitt påført skader i den fire år lange syriske borgerkrigen. Tadmur/Palmyra var et av de første stedene der det var omfattende demonstrasjoner mot regimet i 2011. Kilde: NTB

Den syriske byen står på verdensarvlisten til UNESCO, og FN-organet har beskrevet IS-ødeleggelsene som en «en utålelig forbrytelse mot sivilisasjonen»

I sin storhetstid var Palmyra et stort handelssenter som kombinerte kulturen i Syria med greske og romerske elementer. De 2000 år gamle ruinene i Palmyra var en gang blant Syrias største turistattraksjoner.

IS har vandalisert byens historiske steder, og de har brukt det romerske amfiteateret til offentlige henrettelser.

Palmyra blir sett på som et strategisk viktig område fra begge sidene i borgerkrigen i Syria, som har pågått i snart seks år.