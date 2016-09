Syriske leger til VG etter angrepet i Aleppo: – De er krigsforbrytere

ISTANBUL (VG) I natt ble nok en gang helsepersonell drept under oppdrag i Aleppo. – Vi blir bevisst angrepet, sier en leder for syriske leger til VG.

– Vårt team på tre sykepleiere og to ambulansesjåfører var på vei ut for å hjelpe sårede, da de ble truffet i bombeangrepet. Fire av dem døde, og en sykepleier er livstruende såret, forteller Dr. Tawfik Chama, i International Union of Medical Care and Relief Organizations (UOSSM), på telefon til VG.

Minst ti pasienter mistet livet i bombeangrepet. I en pressemelding skriver organisasjonen, som består av syriske leger, at de frykter at flere døde kan være fanget i ruinene.

Tror det var russiske bomber



Foreløpig kan ikke organisasjonen si hvem som utførte bombeangrepet, men de forteller at lokale rapporter tyder på at det var et russisk bombetokt.

– Uansett hvem som står bak, er én ting sikkert: De er krigsforbrytere. Helsepersonell blir bevisst angrepet. Vi drepes fordi vi hjelper alle, uten å skille mellom pasientene vi får inn, sier doktor Chama.

– Kan bygningen helsepersonellet befant seg i ha blitt brukt av opprørere, eller til å lagre våpen eller lignende?

– Jeg kan love deg at det ikke kan være begrunnelsen: Disse bygningene huset ikke krigere eller våpen, og denne helseposten ble drevet i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO), sier Chama, og utdyper:

– Det kan ha vært sårede opprørere blant dem som fikk behandling, fordi vi sender ingen vekk. Genèvekonvensjonen er helt klar: Angrep på helsepersonell og sårede som får behandling er krigsforbrytelser, og vi vet at vi angripes med viten og vilje.

– FN har satt sitt hjelpearbeid i Syria på vent grunnet angrepene, hvordan blir dere påvirket av å ha blitt angrepet?

– Vi har ikke annet valg enn å fortsette å jobbe, for det er vårt folk og våre barn som blir drept.

I opprørernes område



Helsestasjonen som ble angrepet ligger i den opprørskontrollerte landsbyen Khan Touman vest for Aleppo. Khan Tuman ligger nær landsbyen Orum al-Kubrah, der 18 vogntog med nødhjelp ble ødelagt og rundt 20 sivile ble drept i et angrep mandag.

UOSSM ble dannet av syrere i eksil i 2012 og omtaler seg selv som en uavhengig koalisjon av ikke-statlige hjelpeorganisasjoner fra USA, Canada, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Nederland, Sveits og Tyrkia.

– Dette er den verste dagen jeg har opplevd siden jeg sluttet meg til UOSSM. For to dager siden var det en lastebilkolonne med humanitærhjelp, i dag var det oss. Disse angrepene mot mennesker som ofrer livet for å hjelpe andre, må ta slutt, skriver UOSSMs leder Zaidoun Zoabi i pressemeldingen.

Islamistgruppe angrepet



Ifølge den syriske eksilgruppen SOHR ble ni opprørere fra islamistgruppen Jaish al-Fatah også drept i angrepet mot Khan Touman, som de hevder at syriske og russiske kampfly sto bak, skriver NTB.

Jaish al-Fatah het inntil nylig Nusrafronten og var terrornettverket al-Qaidas forlengede arm i Syria.

Nusrafronten erobret landsbyen fra syriske regjeringsstyrker i mai i år og den har siden vært utsatt for en rekke angrep.

