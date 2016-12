Syrias hær erklærer Aleppo for gjenerobret

De siste bussene med opprørere og deres familiemedlemmer har forlatt Øst-Aleppo, og syriske regjeringsstyrker erklærer at de har gjenerobret byen.

Bashar al-Assads hær erklærer at Aleppo er gjenerobret fra opprørerne. Den siste kolonnen med opprørere og sivile har forlatt byen, melder statlig TV.

Den syriske eksilgruppa SOHR, som onsdag feilaktig meldte at de siste opprørerne hadde forlatt Øst-Aleppo, bekrefter også at president Bashar al-Assads styrker nå kontrollerer hele byen.

De siste fire bussene med terrorister og deres familier har ankommet Ramussa, meldte statlig syrisk TV torsdag kveld.

Ramussa er et distrikt sør for Aleppo som kontrolleres av regjeringsstyrker.

Landansvarlig for Røde Kors om situasjonen: – Veldig utfordrende

FN-observatører

Observatører fra FN har overvåket evakueringen fra de tidligere opprørskontrollerte delene av Aleppo og forteller om desperate scener.

– 31 ansatte er nå på et oppdrag for å observere, opplyste Jens Lærke ved FNs nødhjelpskontor torsdag ettermiddag.

– En veldig stor, farlig, vanskelig og sammensatt evakuering går inn i sin siste fase, sa FNs spesialrådgiver Jan Egeland.

Ifølge Egeland hadde 35.000 forlatt Øst-Aleppo fram til torsdag formiddag, og han understreket viktigheten av FN-observatører på bakken.

– Tilstedeværelse betyr beskyttelse, sa han.

Snø og kulde

Snø og kulde har vanskeliggjort evakueringen de siste dagene, og torsdag var det fortsatt sivile igjen i de utbombede ruinene av Øst-Aleppo.

– Alle alvorlig syke og sårede er nå hentet ut, men for dem som sitter igjen, er forholdene vanskelige. I dag tidlig snødde det og vinden blåser iskaldt, forteller presidenten i Norges Røde Kors, Sven Mollekleiv.

Egeland opplyser at over 200 busser, samt rundt 750 privatbiler og lastebiler – mange av dem med punkterte dekk eller nesten tomme for drivstoff, er blitt brukt i evakueringen.

I dårlig stand

Syke og sårede blir nå tatt hånd om i regimekontrollerte deler av Aleppo, eller er fraktet videre til den opprørskontrollerte naboprovinsen Idlib. Der går mange av dem utrygge tider i møte.

– Det har gått fra ille til svært ille i Aleppo og Idlib, dit mange av innbyggerne evakueres. Vinteren har virkelig kommet til området, og det rammer barn som allerede er underernærte og syke, sier generalsekretær Jonas Keiding Lindholm i Redd Barna i Danmark.

Han forteller at mange er i svært dårlig forfatning ettersom de ikke har fått nødvendig legehjelp som følge av regimets beleiring av de opprørskontrollerte områdene.

Assad sa i oktober at han ville bruke en seier i Aleppo som springbrett for å få kontroll i andre deler av landet, uten å nevne Idlib, provinsen der mange av Aleppo-opprørerne nå befinner seg.