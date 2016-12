Spredte glede blant barn i Aleppo - drept i bombeangrep

Anas al-Basha (24) gledet traumatiserte barn med sine klovnestreker. Tirsdag ble han drept i et bombeangrep i Aleppo.

Rundt 100.000 barn antas å være fanget i bomberegnet i de østlige delene av Aleppo i Syria. Det er nå over to uker siden regjeringsstyrkene startet en ny offensiv for å gjenerobre kontrollen over bydeler som har vært under opprørernes kontroll.

Alle sykehus er nå ute av funksjon og matlagrene er tomme, melder nyhetsbyrået AP.

24 år gamle Anas al-Basha forsøkte å spre håp og glede til barn i Aleppo, som har vært herjet av krig i fem år. Han jobbet som frivillig i organisasjonen Space of Hope og opptrådte som klovn for traumatiserte barn.

Nektet å forlate Aleppo



Tirsdag ble al-Basha drept i et bombeangrep på bydelen Mashhad, melder nyhetsbyrået AP.

BARNEVENN: Anas al-Basha nektet å forlate Aleppo. Han ble igjen for å fortsette sitt frivillige arbeid. Foto: , AP

– Han levde for å få barn til å le og ha det morsomt på det mørkeste, mest skumle stedet i verden, skrev Mahmoud al-Basha, som sier han er klovnens bror, på Facebook, ifølge BBC.

– Anas nektet å forlate Aleppo og bestemte seg for å fortsette sitt frivillige arbeid, hjelpe sivile og glede barna i gatene for å gi dem håp.

Giftet seg for to måneder siden



Foreldrene til Anas al-Basha flyktet fra Aleppo før regjeringsstyrkene startet sin offensiv mot byen i juli. Hans kone, som han giftet seg med for bare to måneder siden, er fortsatt fanget i et område kontrollert av opprørere.

Al-Bashas sjef, Samar Hijazi, sier til AP at hun vil huske han som en venn som elsket å arbeide med barn:

– Han spilte sketsjer for barna for å slå ned vegger mellom dem. Alle vi som jobber med dette er utslitt, og nå må vi finne styrke til å gi støtte og fortsette med arbeidet vårt, sier Hijazi.

