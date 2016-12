SOHR: Syriske styrker har inntatt sørøst-Aleppo

Syriske styrker har tatt kontroll over store deler av det sørøstlige Aleppo, opplyser eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Nesten hele byen er nå på regimestyrkenes hender.

Regjeringsstyrkene er inne i en offensive for å skaffe seg full kontroll over den strategisk viktige byen. De har nå tatt over 90 prosent av de tidligere opprørskontrollerte delene av byen.

– Hæren har full kontroll over bydelen Sjeik Saeed. Regimet kontrollerer nå 93 prosent av byen, sier SOHR-leder Rami Abdulrahman. Det pågikk kamper i morgentimene mandag, og veien ligger åpen mot de gjenværende opprørskontrollerte delene av Aleppo.

Delt by

Syrias nest største by har siden 2012 vært delt mellom en regjeringskontrollert vestlig del og en østlig del under opprørsstyrkenes kontroll. Mange sier det vil være et vendepunkt i den nesten seks år lange borgerkrigen dersom Aleppo faller.

Samtidig med dramaet som utspiller seg i den stadig mer raserte syriske storbyen, møttes utsendinger fra flere land i Paris og Genève lørdag i nok et forsøk på å få i stand en våpenhvile. USAs utenriksminister John Kerry betegnet Syrias offensiv mot opprørerne i Aleppo som mulige krigsforbrytelser.

Mange har flyktet

Over 70.000 sivile har nå flyktet fra de opprørskontrollerte områdene øst i byen.

– De flyktet mot de regjeringskontrollerte områdene vest i Aleppo, samt mot bydelene der regjeringsstyrkene nylig har tatt kontrollen, sier Rami Abdulrahman i SOHR.

Natt til søndag flyktet minst 10.000 sivile fra områdene som fortsatt kontrolleres av opprørere, og i løpet av formiddagen tok ytterligere 4.000 seg over til regjeringskontrollert side av byen via såkalt humanitære korridorer opprettet av syriske regjeringsstyrker. Over 400.000 flyktninger befinner seg nå i Vest-Aleppo.