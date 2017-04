SOHR: Minst 58 drept i gassangrep i opprørskontrollerte Idlib

Eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) hevder minst 58 personer, minst ni av dem barn, ble drept i et gassangrep utført av det syriske regimet.

Angrepet førte til at flere personer skal ha blitt kvelt og besvimt, i tillegg til andre symptomer som tyder på et gassangrep, melder eksilgruppen Syrian Observatory of Human Rights (SOHR). De siterer også medisinske kilder som antyder at det dreier seg om et gassangrep.

Angrepet skal ha skjedd i småbyen Khan Sheikhun i den opprørskontrollerte Idlib-provinsen nord i Syria.

Det syriske regimet har ikke kommentert beskyldningene, men har tidligere benektet at de utfører gassangrep. Senest forrige uke sa en syrisk militærkilde til Reuters at anklagene om at regimet bruker kjemiske våpen ikke er sanne.

ANGREP: Syriske barn får behandling etter det SOHR betegner som et gassangrep. Foto: Mohamed al-Bakour , AFP, NTB SCANPIX

«Forferdelig massaker»

Den syriske nasjonalkoalisjonen, paraplygruppen for landets opposisjon, omtaler angrepet som en «forferdelig massaker». Mange av de drepte skal være kvinner og barn.

SOHR har publisert en video som skal vise hjelpearbeidere plukke opp et barn som har skum rundt munnen.VG har også sett videoklipp av livløse barn, uten blodige skader, som ifølge aktivister skal komme fra den samme landsbyen.

Syria har i lang tid blitt anklaget for å bruke kjemiske våpen. I september pratet VG med leger i Aleppo som kom med lignende anklager.

Vil ha gransking



Idlib-provinsen der angrepet fant sted er i hovedsak kontrollert av den al-Qaeda-tilknyttede opprørsgruppen Fatah al-Sham, som inntil sommeren 2016 het Nusrafronten.

Den syriske opposisjonen krever at FN gransker angrepet, og anklager samtidig det syriske regimet for å stå bak. FN har tidligere i rapporter hevdet at regimet har utført gassangrep.

I en uttalelse sier nasjonalkoalisjonen at de forventer at Sikkerhetsrådet tar de «nødvendige stegene for å sikre at de skyldige holdes ansvarlig».