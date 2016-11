SOHR: 10.000 sivile har flyktet fra Øst-Aleppo

Flere tusen sivile er på flukt etter at syriske regimestyrker i helgen har tatt kontroll over seks bydeler i det opprørskontrollerte området.

Regimestyrkene tok søndag kontroll over bydelene Jabal Badro, Badeen og tre andre bydeler, opplyser Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Dermed har president Bashar al-Assads styrker tatt tilbake kontrollen i seks opprørskontrollerte deler av storbyen i løpet av helgen.

Lørdag meldte statlige medier at regimestyrker hadde gjenvunnet kontroll over bydelen Masaken Hanano, som er den største bydelen i Øst-Aleppo og som grenser til to av bydelene som ble gjenerobret søndag.

Ny offensiv

Gjenerobringen av Masaken Hanano blir sett på som en stor seier for Assads styrker, som i midten av november innledet en ny offensiv mot Øst-Aleppo i et forsøk på å gjenerobre hele byen.

EN SEIER: Syriske regjeringsstyrker i bydelen Masaken Hanano etter at den ble gjenerobret. Foto: George Ourfalian , AFP

Før krigen var Aleppo Syrias største by med om lag tre millioner innbyggere.

I tillegg til de seks bydelene som nå skal være på Assads hender igjen, forsøker syriske regjeringsstyrker å opprette en korridor i bydelen Sakhour med hensikt å dele Øst-Aleppo i en nordlig og sørlig del.

Ifølge statlige medier og den britiskbaserte SOHR-gruppen sto Assads styrker søndag ettermiddag mindre enn én kilometer unna Sakhour-bydelen.

Assads styrker har i denne siste offensiven hatt støtte fra tusenvis av sjiamuslimske krigere fra Libanon, Irak og Iran, og de har fått assistanse fra russiske fly.

10.000 flyktet

Om lag 10.000 sivile har flyktet fra de østlige delene av byen det siste døgnet, ifølge SOHR. Noen har tatt seg fram til Masaken Hanano og andre regjeringskontrollerte områder vest i byen, mens andre har flyktet til den kurdiskkontrollerte bydelen Sheikh Maksoud nord i Aleppo, ifølge SOHR.

– Situasjonen i denne beleirede byen er svært ille. Tusenvis av innbyggere i øst flykter til den vestlige delen av byen. Aleppo er i ferd med å dø, sier Khaled Khatib, som er fotograf for De hvite hjelmene i Syria.

De hvite hjelmene, som kaller seg selv Syrias sivilforsvar, er en gruppe som driver hjelpearbeid i opprørskontrollerte områder.

Syrisk statlig fjernsyn viste lørdag et tårevått gjensyn mellom en soldat og hans familie etter at de ikke hadde sett hverandre på nesten fem år.

Soldatens familie var hele denne tiden innesperret i den til nå opprørskontrollerte bydelen Masaken Hanano, het det i innslaget.

– Mangler støtte

Den libanesiske Hizbollah-kontrollerte fjernsynskanalen Al-Manar viste søndag hvordan soldater og redningsmannskaper var i gang med å rydde en gate der det står utbombede bygninger på begge sider i Masaken Hanano.

– Den som har fly, kan vinne, og den som har luftvernsystemer, kan holde stand, men de som tillater fly å bombe byer mens de forbyr luftvernsystemer, har bestemt at Assad forblir ved makten, sier Yasser al-Youssef, talsmann for opprørsgruppen Nour al-Din al-Zenki til DPA.

Syriske opprørere mangler støtte utenfra i kampen mot Assad, mener han.

Nour al-Din al-Zenki har tidligere mottatt penger og militært utstyr fra USA. Gruppen allierte seg deretter med al-Qaidas forlengede arm Nusrafronten, og har blitt anklaget av Amnesty International for å ha begått krigsforbrytelser.