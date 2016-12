Regjeringshæren har kontroll over gamlebyen i Aleppo

Syriske regjeringsstyrker kontrollerer nå hele gamlebyen i Aleppo, ifølge en syrisk eksilgruppe.

Gjennombruddet kom etter at opprørerne trakk seg ut da hæren rykket fram i løpet av natten, opplyser eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) onsdag.

Ifølge SOHR trakk opprørerne seg ut av de siste delene av gamlebyen etter at regjeringsstyrkene fikk kontroll over de tilstøtende bydelene Bab al-Hadid og Aqyul.

Minst 80.000 mennesker har flyktet fra Øst-Aleppo etter at den syriske hæren innledet sin fremmarsj i midten av november for å gjenerobre den opprørskontrollerte delen av Syrias nest største by.

FLYKTER: En syrisk mann ombord i en buss som evakuerer beboerne i gamlebyen i Aleppo tidlig onsdag morgen. Foto: Youssef Karwashan , AFP

Tallet inkluderer dem som søkte tilflukt i den vestlige delen av byen og den kurdiskkontrollerte enklaven mellom de to bydelene, men ikke dem som flyktet sørover til et område som opprørerne fortsatt besitter.

Russiske myndigheter opplyste onsdag at en oberst som arbeidet som militær rådgiver i Syria, døde etter å ha blitt såret i et granatangrep i Aleppo.

– Ruslan Galitskij døde på sykehus som følge av de alvorlige skadene han ble påført. Russisk helsepersonell kjempet i flere dager for å redde livet hans, het det i en uttalelse fra landets forsvarsdepartement.