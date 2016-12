Opprørsstyrkene kollapser: Assad-regimet nær total kontroll over Aleppo

Etter intens bombing og beleiring kontrollerer syriske regjeringsstyrker nå nesten hele Aleppo. Det skal kun være et spørsmål om tid før det fem år lange og svært blodige slaget om Aleppo er over.

Etter en blodig offensiv de siste ukene er opprørerne nedkjempet i de fleste bydelene de kontrollerte i Øst-Aleppo. Natt til mandag falt bydelen Sheikh Saeed til regimet og Iran-støttede militser som er alliert med regimet.

Den syriske hæren hevder den har kontroll på 98 prosent av østlige Aleppo, og at bare er et lite området igjen med opprørere og sivile. Ifølge BBC er det fortsatt flere tusen mennesker under beleiring i disse områdene.

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) sier det enkelt: Slaget om Aleppo er over.

– Slaget om Aleppo har kommet til en ende. Nå er det bare et spørsmål om kort tid. Det er total kollaps, eksilgruppen.

Ifølge Russland, som bomber Aleppo fra luften, har 13.000 mennesker flyktet de siste 24 timene. De hevder også at 2200 opprørere har overgitt seg.

SNART OVER: Regimesoldater kontrollerer gatene i et nyvunnet distrikt mandag. Foto: George Ourfalian , AFP

Har vært en delt by



Syrias nest største by har siden 2012 vært delt i en regjeringskontrollert vestlig del og en østlig del under opprørsstyrkenes kontroll. At opprørerne ser ut til å bli nedkjempet av styrkene til Syrias president Bashar al-Assad, kan bli et vendepunkt i den snart seks år lange krigen:

Med Aleppo kontrollerer regjeringen alle de fem største byene i landet, og opprørerne er påført sitt største nederlag siden begynnelsen av Syria-konflikten i 2011.

Samtidig med dramaet som utspiller seg i den stadig mer raserte syriske storbyen, møttes utsendinger fra flere land i Paris og Genève lørdag i nok et forsøk på å få i stand en våpenhvile, skriver NTB. USAs utenriksminister John Kerry sa det kan ha blitt begått krigsforbrytelser i offensiven mot opprørerne i Aleppo.

Mange har flyktet

Over 70.000 sivile har nå flyktet fra de tidligere opprørskontrollerte områdene øst i byen.

– De flyktet mot de regjeringskontrollerte områdene vest i Aleppo, samt mot bydelene der regjeringsstyrkene nylig har tatt kontrollen, sier Rami Abdulrahman i SOHR.

Natt til søndag flyktet minst 10.000 sivile fra områdene som fortsatt kontrolleres av opprørere, og i løpet av formiddagen tok ytterligere 4.000 seg over til regjeringskontrollert side av byen via såkalt humanitære korridorer opprettet av syriske regjeringsstyrker. Over 400.000 flyktninger befinner seg nå i Vest-Aleppo.

Det har den siste uken kommet meldinger om at flere hundre personer skal ha forsvunnet sporløst etter å ha flyktet inn i regimets områder fra Øst-Aleppo. Utallige syrere har blitt torturert og forsvunnet i syriske fengsler de siste fem årene.

Samtidig skal væpnede opprørere ha nektet flere innbyggere i å flykte ut av beleiringen.

– Symbolsk seier

Midtøsten-ekspert Cecilie Hellestveit viser til at Aleppo siden høsten 2012 har utgjort den store fronten i borgerkrigen i Syria.

– Her møtes alle frontlinjer i krigen. Fram til begynnelsen av 2014 ble det antatt at den som vant Aleppo, ville vinne krigen i Syria. Men i 2016 er ting mer kompliserte, sier Hellestveit til NTB.

Hun mener likevel at Aleppos fall mandag utgjør en enormt viktig symbolsk seier for Assads regime, og et tungt slag for opposisjonen.

– Den syriske borgerkrigen kommer imidlertid til å fortsette, om enn med andre tyngdepunkt. Særlig antas krigen å bevege seg til utkantstrøk av Aleppo, og mot Idlib i vest, sier Hellestveit.

VG/NTB