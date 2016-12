Opprørere: – Ny evakueringsavtale for Aleppos sivile

Innbyggere i Øst-Aleppo måtte løpe livredde gjennom gatene da avtalen om å evakuere sivile ble avblåst og kampene blusset opp igjen. Nå er en ny avtale på plass, ifølge syriske opprørsgrupper.

Talsmenn for tre opprørsgrupper sier at en våpenhvile skal tre i kraft fra natt til torsdag, og at evakueringen vil starte tidlig torsdag.

– En våpenhvile er trådt i kraft i Aleppo etter forhandlinger mellom russerne og Tyrkias Røde Halvmåne. Den første gruppen av sivile og sårede mennesker vil forlate byen ved daggry torsdag, sa Yasser al-Youssef, talsmann for Nureddine al-Zinki.

Han la til at en plan om å evakuere opprørerne også har blitt avtalt, men ga ingen detaljer om deres evakuering.

Den syriske regjeringen benekter at det er nye evakueringsplaner på gang.

– Det er ingen avtale. Forhandlingene pågår, sier kilden.

Den syriske eksilgruppa SOHR opplyser at det fortsatt pågår voldsomme kamper i Aleppo.

– Kastes inn i helvete

Kunngjøringen om ny evakueringsplan kom etter at en avtale om å evakuere både opprørere og sivile, ble avblåst tidligere onsdag.

Tusenvis av sivile og opprørere sto klare til å evakuere fra Øst-Aleppo, men så fikk de beskjed om at den var avblåst. Kalde, sultne og livredde måtte sivile løpe hjelpeløse gjennom gatene i Aleppo i det luftangrep og skytingen blusset opp igjen.

– Bombingen pågår hele tiden, og ingen kan dra noe sted. Alle gjemmer seg og er redde. Sårede og drepte ligger på gatene. Ingen tør gå ut i et forsøk på å hente dem, sier Mohammad al-Khatib, en aktivist inne i Øst-Aleppo, til AFP.

– Vi er redde for hva som kan komme til å skje de kommende timene og dagene. Regimet og russerne forsøker å utslette oss som er igjen, sier den syriske aktivisten Monther Etaky i Øst-Aleppo på telefon til det svenske nyhetsbyrået TT.

– De sivile hadde et glimt av håp om at angrepene ville stoppe og at hjelpen endelig skulle nå dem. I stedet blir de fanget i en ny brutal luft- og bakkeangrep. De som kjemper om kontrollen over byen sender innbyggerne inn i et helvete, sier HRWs visedirektør i Midtøsten, Lama Fakih.

Skylder Assad

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan mener syriske regjeringsstyrker og deres allierte er ansvarlige for at avtalen mellom Tyrkia og Russland brøt sammen.

Det syriske regimets president Bashar al-Assad sa senere på dagen at Vesten har et ønske om å redde avtalen for å beskytte opprørere som han kaller terrorister.

Ifølge tyrkiske kilder er Erdogan og hans russiske kollega Vladimir Putin enige om at våpenhvileavtalen må reddes.

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu sier de arbeider med å komme i gang med politiske forhandlinger.

– På grunn av dette vil vi holde et tredelt møte med Tyrkia, Russland og Iran i Moskva 27. desember, sa han til kringkastingen TGRT.

Mange har flyktet

Øst-Aleppo har vært under beleiring fra syriske regjeringsstyrker og deres allierte siden midten av juli. Ingen matforsyninger har kommet inn, og sult og mangel på livsviktige medisiner har resultert i en humanitær katastrofe av dimensjoner.

Rundt 130.000 innbyggere har greid å flykte til de regjeringskontrollerte delene av byen, mens andre har blitt værende, noen av dem mot sin vilje, holdt tilbake av opprørere som har brukt dem som levende skjold, ifølge FN.

Et ukjent antall sivile har ifølge FN også forsvunnet etter å ha tatt seg over til regjeringskontrollert område, samtidig som det har kommet meldinger om at regimevennlig milits har gått fra hus til hus og drept sivile.