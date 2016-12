Obama forsvarer at USA unnlot å gripe inn i Syria

President Barack Obama forsvarer at USA unnlot å gripe inn direkte for å stanse borgerkrigen i Syria. – Det var av flere grunner ikke gjennomførbart, sier han.

– Det var ikke mulig for USA å intervenere i Syria halvveis. USA måtte ha gått helhjertet inn med stor innsats, og det kunne vi ikke, sa Obama da han holdt sin siste førjuls-pressekonferanse i Det hvite hus fredag.

Obama la til at han føler et stort ansvar for blodbadet i Syria, men fastholdt at det var riktig å ikke gripe inn. Han mener det ikke var gjennomførbart fordi det ville krevd mange amerikanske soldater, i tillegg til at han manglet politisk støtte i kongressen og var uten støtte i internasjonal rett.

Han la også til at USA allerede hadde kostbare operasjoner i Irak og Afghanistan, at Syrias opposisjon ikke var forberedt på å styre landet, og at russisk og iransk støtte til den syriske regjeringen gjorde det vanskelig å gripe inn direkte.

Mulig FN-avstemning

FNs sikkerhetsråd vil muligens holde en avstemning om utplassering av FN-observatører i Aleppo i Syria denne helgen, ifølge USAs FN-ambassadør Samantha Power.

Frankrike har tatt initiativ til at det skal utplasseres FN-observatører i den krigsherjede byen, og resolusjonsforslaget har støtte fra USA, sier Power. Men det er høyst usikkert om andre vetomakter, som Russland og Kina, kommer til å støtte forslaget.

Observatørene skal blant annet sikre en rask utdeling av nødhjelp, samt fungere som en beskyttelse for sivilbefolkningen.

Men en eventuell utplassering vil ta flere uker ettersom observatørene må få opplæring i hva de skal observere og hvordan de skal gjøre det, framholder hun.

– Å forestille seg at det kan gjøres på to til tre dager er virkelig urealistisk, sier Power.

Kollektiv skyld

FNs generalsekretær Ban Ki-moon mener at blodbadet i Syria er fortsatt et gapende hull i den globale samvittigheten.

– Aleppo er nå et synonym for helvete, sa Ban da han fredag holdt sin siste pressekonferanse før han går av som FNs toppsjef ved årsskiftet.

– Som jeg sa til sikkerhetsrådet for tre dager siden, vi har kollektivt sviktet folket i Syria, sa han.

Ki-moon ber partene gjenoppta evakueringene og forsikrer at FN står klar til å gjøre det som er nødvendig for å redde så mange som mulig.

