Millioner uten drikkevann i Damaskus: – Situasjonen er veldig alvorlig

5,5 millioner mennesker i og rundt Syrias hovedstad Damaskus har ikke tilgang til drikkevann etter kamper ved byens hovedvannkilde, ifølge FN.

– Situasjonen er veldig alvorlig. Når tilgangen til rent vann fjernes for et så stort antall mennesker, medfører det en alvorlig humanitær situasjon over natten, sier talsmann for FNs nødhjelpskontor OCHA Jens Lærke til VG.

OCHA-TALSMANN: Jens Lærke. FOTO: OCHA

70 prosent av Damaskus' vannforsyning kommer fra kilder i Wadi Barada og Ain-al-Fijah nordvest for den syriske hovedstaden. Men siden 22. desember har ikke innbyggerne i Damaskus og omkringliggende områder fått vann herfra etter det FN i en uttalelse beskriver som tilsiktede angrep.

– FN i Syria har sagt at årsaken til at vannforsyningen ikke fungerer er målrettede angrep mot infrastrukturen, men vi er ikke i stand til å si hvem som har gjort det. Området har vært åsted for mange kamper, så vi har ikke kunnet komme inn dit, sier Lærke.

Både det syriske regimet og opposisjonen anklager hverandre for å forårsaket vannstansen, skriver nyhetsbyrået AP.

Nå frykter FN at mangelen på rent vann kan føre til vannbårne sykdommer, særlig blant barn.

– Folk trenger vann til å drikke, lage mat og vasking. Og når de ikke får tilgang, er det en risiko for at de drikker utrygt vann. Særlig barn er svært sårbare overfor vannbårene sykdommer, sier Lærke.

ØDELEGGELSER: Bildet skal ifølge AP vise ødeleggelser ved vannkilden Ain-al-Fijah. Foto: AP

Henter vann fra brønner

Lokale vannmyndigheter og FN jobber nå distribuere vann til så mange som mulig fra 120 brønner i og rundt hovedstaden. Men disse dekker kun en tredel av byens daglige vannbehov.

FN har siden mandag levert vann til 50 prioriterte skoler og noen nabolag, opplyser Lærke.

– Selvfølgelig klarer vi ikke levere vann til alle. FN prioriterer skoler, slik at vi kan få gitt vann til barna, sier han

Han forteller også at prisene for å kjøpe vann på flasker har økt mellom 600 og 1000 prosent, og at FN derfor er bekymret for den økonomiske belastningen vannmangelen medfører for familier.

ALTERNATIVE LØSNINGER: Flasker fylles med vann fra en offentlig vannkilde i Damaskus tirsdag. FOTO: LOUAI BESHARA / AFP

– Dusjer ikke

Innbyggere i Damaskus sier ifølge AP at den nåværende stansen i vannforsyningene er den lengste så langt i byen,

– Jeg har sluttet å vaske huset, ta oppvasken og å vaske klær. Vi dusjer ikke lengre, sier 50 år gamle Mona Maqsssoud til nyhetsbyrået.

Hun forteller at innbyggere har måttet ta til takke på vannleveranser på rundt 20 liter per dag til hver husholdning, men at dette ikke har vært nok.

Så langt er det ikke klart når vannforsyningene kan komme i stand igjen.

– Det kan vi simpelthen ikke si noe om. Det avhenger av at noen får tilgang til områdene. Om det blir syriske myndigheter, Røde Kors eller andre, vet jeg ikke. Men alle er interessert i å komme til området slik at vi kan reparert fasilitetene og få det normale systemet i gang igjen, sier Lærke.

ANGREP: Bildet, som er utgitt av opposisjonsvennlige Step News Agency, viser røyk som stiger opp etter et angrep fra regimestyrker mot Wadi Barada. FOTO: AP

Luftangrep

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) kjemper syriske regimestyrker, med støtte fra libanesiske Hizbollah-soldater, for å ta kontroll over det opprørskontrollerte Wadi Barada-området.

Til tross for en landsomfattende våpenhvile framforhandlet av Russland og Tyrkia, med støtte i FNs sikkerhetsråd, gjennomførte regimestyrkene flere luftangrep mot deler av området sent onsdag, melder SOHR ifølge NTB.

Det syriske regimet mener at enkelte av opprørerne i Wadi Barada tilhører gruppen Fateh al-Sham, tidligere kjent som Nusrafronten. Denne opprørsgruppen er ikke del av våpenhvilen i Syria, ifølge syriske myndigheter og Russland. Opprørerne avviser at gruppa befinner seg i området.

Også deler av den opprørskontrollerte regionen Øst-Ghouta på landsbygda øst for Damaskus er bombet det siste døgnet, samtidig med at regimestyrker kjemper mot militante islamister i området, ifølge SOHR.

Tyrkias utenriksminister advarte onsdag om at de planlagte fredssamtalene om Syria i Kasakhstan den 23. januar er i fare om ikke bruddene på våpenhvilen opphører.