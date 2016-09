Lege til VG etter Syria-våpenhvilen brast: – Akuttmottaket er fullt av skadede og drepte

Bare timer etter at det syriske regimet erklærte at våpenhvilen var over, har flere titalls luftangrep rammet deler av Aleppo.

– Jeg har ikke tid til å telle skadede og drepte nå. Vi vil ha den fulle oversikten i morgen. Men jeg er i akuttmottaket på al-Quids-sykehuset nå, og det er fullt av skadede og drepte.

Det sier Dr. Hatem på tekstmelding til VG mandag kveld klokken 21.00. Han er en av Aleppos mest omtalte leger, og er leder for et barnesykehus i den opprørskontrollerte delen av byen.

– De neste dagene vil bli fulle av angrep. I kveld startet svært kraftige flyangrep for to-tre timer siden, sier han videre.

Ifølge SOHR har det syriske regimet gjennomført til sammen 35 luftangrep siden våpenhvilen ble opphevet av den syriske hæren.

En nødhjelpskolonne med rundt 20 biler fra Syrias Røde Halvmåne, det lokale Røde Kors, ble truffet i angrepene nær byen Urm al-Kubra vest for Aleppo. Kolonnen skal ha vært lastet med hvetemel og helseutstyr som skulle deles ut til over 75.000 sivile.

Ifølge en talsmann for Røde Kors ble minst ti personer drept i angrepet, skriver Sky News.

Les også: Legene forteller om kjemisk angrep i Aleppo: «Luften var gul»

– Bare løgner



En annen helsearbeider, Abdulrahman al-Mohammad, sier til VG at det har vært eksplosjoner mange steder i byen.

– Det har vært veldig vanskelig her i dag, og vi vet ikke hva som kommer i de neste dagene, sier han.

Han har liten tillit igjen til verdenssamfunnet:

– Jeg stoler ikke på regimet, på Russland eller på FN. Alt er bare løgner, sier han.

Syriske opprørere til VG: Ville ha garantier for våpenhvile

Tønnebomber



I Talbiseh, nord for den regjeringskontrollerte byen Homs, har bombingen av opprørernes områder også tatt seg kraftig opp.

– Tidligere i dag var det fire tønnebomber i utkanten av byen, sier medieaktivisten Firas al-Said, som befinner seg i Talbiseh til VG mandag kveld.

– Hva tenker du nå som våpenhvilen er over?

– Jeg hadde virkelig håpet av drapene kunne stoppe. Men i realiteten var ikke USA eller Russland seriøse når det kom til våpenhvilen. Hvis de var det, ville de funnet en måte å observere og kontrollerte våpenhvilen på.

– Vi vil bare at denne krigen skal stoppe, avslutter han.

Les også: NATO-Jens: – Flere må gjøre som Tyrkia i krigen mot IS

Den syriske hæren erklærte slutt på den ukelange våpenhvilen mandag ettermiddag norsk tid. Ifølge hæren har avtalen blitt brutt 300 ganger.

– Dette var en reell mulighet til å stanse blodsutgytelsene, men væpnede terrorgrupper har gjort narr av denne avtalen og latt være å følge opp noen av punktene, heter det i uttalelsen fra det syriske regimets hær.

27 sivile, inkludert ni barn, har blitt drept i områder omfattet av våpenhvilen siden den trådte i kraft 12. september, ifølge SOHR.

Syrisk forstad under våpenhvile: Sultne, omringet og klare til å overgi seg