Landansvarlig for Røde Kors om situasjonen i Aleppo: – Veldig utfordrende

Det som gjør sterkest inntrykk på Ola Ulmo (32), er å se frykten i øynene på dem han møter.

– Det er klart det er spesielt å reise hjem til Norge fra et land i krig. Men det er fint å være hjemme, sier landansvarlig for Røde Kors i Syria, Ola Ulmo.

Ulmo har nettopp landet i Oslo når han setter seg ned med VG for en prat om arbeidet Røde Kors gjør i Syria. Han kommer rett fra hovedstaden Damaskus, hvor han bor og jobber til daglig. Ulmo skal være hjemme på ferie i Norge i et par uker.

Oppmerksomheten i Syria er for tiden rettet mot Aleppo, der en storstilt evakuering av den beleirede østlige delen av byen er igangsatt. Minst 25000 er evakuert ut av den opprørskontrollerte delen siden evakueringene startet for to uker siden. Forrige uke ble 10.000 personer evakuert.

– Den type oppdrag vi har sett i Aleppo nå er veldig, veldig utfordrende. Det er utfordrende logistisk, fordi det krever at vi over natta må snu oss rundt og gjøre klare flere titalls ambulanser og busser. Men i tillegg kommer vi opp i flere dilemmaer fordi partene i konflikten bruker sivilbefolkningen som middel i krigen, sier Ulmo

Mange dilemmaer

Tirsdag varslet det syriske regimet om en «utrensking» av det østlige Aleppo, og alle innbyggerne ble bedt om å forlate området. Røde Kors melder at det fortsatt er mange som venter på å komme seg ut.

– I Aleppo ser vi at den østlige delen av byen har blitt omringet av regimestyrker, og de har hindret humanitærhjelp i å komme inn. Det er utfordrende for oss når partene blir enige om en avtale. Da må vi spørre oss om vi er med på å legitimere den type militær og politisk strategi når vi bidrar med hjelp, sier Ulmo, men svarer selv på spørsmålet:

– Det er vår plikt å ta på oss ansvaret når avtalene har til formål å avslutte krigføringen og spare sivil lidelse.

Ulmo forteller at sikkerheten til medarbeidere er den største utfordringen i arbeidet deres. Han trekker fram at en buss med evakuerte ble bombet i den opprørskontrollerte Idlib-provinsen for kort tid siden, og at en nødhjelpskonvoi fra Den syriske halvmåne ble angrepet i Aleppo i september. Den syriske halvmåne er en syrisk hjelpeorganisasjon som Røde Kors jobber tett sammen med.

– Det er en brutal krig, og det er mange parter i konflikten som ikke respekterer humanitær rett og hjelpearbeidere. Det er stor frykt blant de som sitter i bussene, både blant sivile og hjelpearbeidere. Det gjør største inntrykk å se frykten i ansiktene på personene jeg møter, sier han.

BARN: Røde Kors i Syria har tett kontakt med sivilsamfunnet. Foto: Røde Kors

Mer oppmerksomhet, vanskeligere å evakuere



Ulmo forklarer hvor viktig det er for Røde Kors i Syria å forsøke å være i dialog med alle aktørene i krigen: Opposisjonsgrupper, det syriske regimet og Den islamske stat (IS).

Personer som ønsker å bli fraktet ut av det østlige Aleppo kan være enten sivile som frykter represalier eller væpnede opprøre som blir fraktet fra Aleppo og inn i opprørskontrollerte områder. På veien dit må bussene ofte krysse flere kontrollposter som ulike grupperinger styrer.

– For hvert prosjekt vi forsøker å gjennomføre, for eksempel i Aleppo nå, må vi prate med alle som kontrollerer områdene personer blir evakuert gjennom, sier han.

Ulmo trekker fram at i de områdene der den internasjonale oppmerksomheten er stor, er arbeidet deres ofte vanskeligere. For eksempel gjennomførte de en vellykket evakuering i en forstad til Damaskus for kort tid siden, der flere tusen væpnede personer ble evakuert.

– Når det blir mye internasjonal oppmerksomhet, ser partene at de kan bruke sivilbefolkningen til politiske mål, sier Ulmo.

Forskjellige typer behov



De sivile som trenger hjelp i Syria kan deles inn i to grupper, forteller Ulmo.

– De som er ved frontlinjen, trenger hjelp med alt. For eksempel i Aleppo lever mange under bombardement, og trenger beskyttelse fra det og må bli evakuert. Det er lett å tenke på behov for mat og vann, men mange trenger først og fremst beskyttelse, sier han.

Han trekker også fram at det øvrige steder i Syria er svært mange som er internt fordrevet.

– De bor i midlertidige husly, som kan være i nedlagte skoler, uferdige bygg og teltleire. Mange trenger helsehjelp for kroniske sykdommer eller akutte skader. Mange trenger mat, og vi deler ut gjennom matrasjoner, sier Ulmo.

– De områdene folk har det verst, er i de områdene som er kontrollert av IS og i områdene der det foregår kamphandlinger, som i det østlige Aleppo. Men i Damaskus, Homs og steder langs kysten er situasjonen relativt sett trygg, sier han.

Ser det positive



Han vedgår at det også i de tryggere områdene er problemer som stikker dypt, selv om det på overflaten relativt sett er bedre enn andre steder i Syria.

– Mange i de områdene går videre med livene sine. Det er vanskelig å kommunisere ut til omverdenen at det faktisk finnes folk i Syria som kan ha det artig. Men omtrent alle kjenner noen som har flyktet landet, sitter i fengsel eller har blitt drept, sier Ulmo.

Til tross for at situasjonen i landet Ulmo både bor og jobber er håpløs, ser han mye positivt i arbeidet:

– Det som gjør det verdt det for meg er venner og kolleger jeg jobber med. De er stolte av landet sitt og yter en humanitær innsats. Mange av de frivillige fra Den syriske halvmåne lider de også, og kan være fordrevne selv. Det er inspirerende. Det er også en interessant og utfordrende kontekst å jobbe i.